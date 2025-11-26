THE NEATBEATSのMR.PAN × ウエノコウジ、新ユニット“HAIL HAIL BOYS”結成
THE NEATBEATSのMR.PAN(Vo, G)と、ウエノコウジ(B / the HIATUS, Radio Caroline)が新ユニット“HAIL HAIL BOYS”(ヘイル ヘイル ボーイズ)を結成した。
結成を記念して2026年1月、ツアー＜HAIL HAIL BOYS “Hail-Fellow” Tour＞が開催される。同ツアーは、1月27日に東京・TOP BEAT CLUB、1月28日に大阪・塚本ハウリンバー、1月29日に愛知・名古屋 sunset BLUEといった東名阪3ヶ所を巡るものだ。
■ツアー＜HAIL HAIL BOYS “Hail-Fellow” Tour＞
1月27日(火) 東京・TOP BEAT CLUB
open18:30 / start19:00
▼チケット
前売 \4,800 / 当日 \5,300(＋drink/整理番号付)
発売：11月29日(土)12:00〜
イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/4438680001-P0030001
1月28日(水) 大阪・塚本ハウリンバー
open19:00 / start19:30
▼チケット
前売 \4,800 / 当日 \5,300(＋drink/整理番号付)
予約：12月1日(月)11:00〜
メール：ukp@ukproject.com
1月29日(木) 愛知・名古屋 sunset BLUE
open18:30 / start19:00
▼チケット
前売 \4,800 / 当日 \5,300(＋drink/整理番号付)
発売：11月30日(日)12:00〜
LivePocket：https://livepocket.jp/e/hailhailboys0129
