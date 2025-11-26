ËÌÀî·Ê»Ò¡ß¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡ßº´µ×´ÖÂç²ð¡ß½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤é¤¬½¸·ë¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤Ë¤µ¤¤¬¤±¤Æ¡¢ËÌÀî¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤é¥¥ã¥¹¥È¤ÈÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë ¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü¡É ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü
¡¡±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò°Ê³°¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Â¿Ëà·Ã¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥à¤Î²ñÄ¹¡¦Â¿ÅÄ¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¤È²óÅú¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÇÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡º´µ×´Ö¤¬¡¢ËÜºî¤ÇËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤á¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ÂÃ«¤Î±éµ»¤¬¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹½ÂÃ«¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡Ö´°À®¤·¤¿ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬»î¼Ì²ñ¤Ç»×¤ï¤ºµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Êª¸ì½ªÈ×¤ÎÂ¿Ëà·Ã¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¡Ê¿¹ÅÄ¤¬¡Ë¸½¾ì¤Çµã¤±¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ´õ¤ÎÌ¼¡¦¾®½Õ¤ò±é¤¸¤¿ÅÏÀ¥·ëÈþ¤Ï¡¢±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÏÓÁ°¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾®½Õ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÎÞÌµ¤·¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°ìÆ±¡¢À¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤¿²Æ´õ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤òµã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ëµó¤²¡¢ËÌÀî¤ÎÀÚ¤Ê¤¤±éµ»¤ËÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÎÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»ÒÌò¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤ë±é½Ð½Ñ¤â±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡È´õË¾¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç®¤¤»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È°¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¿Í¤¬¿Í¤ò°¦¤·¤¿¤ê¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬°¦¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÍÍ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤ò°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤òËÌÀî¡¢²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·ÃÌò¤ò¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÏÂ¿Ëà·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÃÓÅÄ³¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯±ÇÁü
¡¡±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò°Ê³°¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Â¿Ëà·Ã¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥à¤Î²ñÄ¹¡¦Â¿ÅÄ¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¤È²óÅú¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÇÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö´°À®¤·¤¿ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬»î¼Ì²ñ¤Ç»×¤ï¤ºµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Êª¸ì½ªÈ×¤ÎÂ¿Ëà·Ã¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¡Ê¿¹ÅÄ¤¬¡Ë¸½¾ì¤Çµã¤±¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ´õ¤ÎÌ¼¡¦¾®½Õ¤ò±é¤¸¤¿ÅÏÀ¥·ëÈþ¤Ï¡¢±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÏÓÁ°¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾®½Õ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÎÞÌµ¤·¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°ìÆ±¡¢À¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤¿²Æ´õ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤òµã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ëµó¤²¡¢ËÌÀî¤ÎÀÚ¤Ê¤¤±éµ»¤ËÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÎÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»ÒÌò¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤ë±é½Ð½Ñ¤â±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡È´õË¾¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç®¤¤»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È°¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¿Í¤¬¿Í¤ò°¦¤·¤¿¤ê¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬°¦¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÍÍ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤ò°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤òËÌÀî¡¢²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·ÃÌò¤ò¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÏÂ¿Ëà·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÃÓÅÄ³¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£