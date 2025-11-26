岸田繁、初の弦楽四重奏作品集をリリース くるり楽曲「奇跡」の変奏曲も収録
ロックバンド・くるりのフロントマンとして知られる岸田繁が、自身初の弦楽四重奏作品集『岸田繁弦楽四重奏作品集 第1巻』をデジタルリリースした。
【写真】吉岡里帆、憧れのくるり・岸田と2ショット
岸田はこれまでも、ロック、クラシック、民族音楽など多様なジャンルのエッセンスを取り入れた作曲活動を展開しており、小編成から交響曲まで幅広い器楽作品を発表してきた。同作では、“多ジャンル音楽の融合”をテーマに、抒情的なメロディと色彩豊かな音楽表現が際立つ弦楽四重奏作品を収録している。
同作は、Style KYOTO管弦楽団との共演による公演『岸田繁×Style KYOTO管弦楽団〜個展〜』（2025年6月15日）を収録。先行配信されていた『弦楽四重奏のための古風な舞曲「あなたとの旅」』をはじめ、弦楽四重奏版として新たに編曲された既発作品、『弦楽四重奏曲第二番「変な料理」』の初演、さらにくるりの楽曲「奇跡」を主題とした変奏曲などが収められている。
なお、同作のCDは現在開催中のくるりの全国ツアー『くるりツアー25／26 〜夢のさいはて〜』の各会場にて販売されている。
【写真】吉岡里帆、憧れのくるり・岸田と2ショット
岸田はこれまでも、ロック、クラシック、民族音楽など多様なジャンルのエッセンスを取り入れた作曲活動を展開しており、小編成から交響曲まで幅広い器楽作品を発表してきた。同作では、“多ジャンル音楽の融合”をテーマに、抒情的なメロディと色彩豊かな音楽表現が際立つ弦楽四重奏作品を収録している。
なお、同作のCDは現在開催中のくるりの全国ツアー『くるりツアー25／26 〜夢のさいはて〜』の各会場にて販売されている。