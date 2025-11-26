2026年1月9日(金)放送スタート！中島歩＆草川拓弥主演「俺たちバッドバーバーズ」“理容室”を舞台に繰り広げられる新感覚アクションコメディー！キービジュアル、オープニング＆エンディングテーマを一挙解禁！

テレ東では、2026年1月9日から、中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分～）を放送します。

本作は、熱狂的なファンを多く抱える「ベイビーわるきゅーれ」シリーズやスマッシュヒットとなった映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送され話題を呼んだ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“です。舞台となるのは、田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが店主の月白司には裏の顔があった―。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島歩）と店主の月白司（草川拓弥）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描きます。

＼キービジュアル解禁！／

キービジュアルは本作の舞台となる月白理容室で撮影。日暮をヘッドロックする月白、またそれぞれの表情から2人の関係性を表したビジュアルとなりました。理容室でよく見かけるサインポールの色には、赤は動脈、青は静脈、白は包帯の意味があると言われています。サインポールをイメージした右側のあしらいでは、血飛沫のようなグラフィック表現で裏用師としての裏の顔を演出するとともに、2人の血の通った関係性を表現しています。

＼「オレババ」を彩るオープニング＆エンディングの書き下ろし楽曲を解禁！／

オープニングテーマを務めるのは、ボカロPとしても活動し、隅々までこだわりが詰まったサウンドと聴く人に絶妙な距離感で寄り添う歌詞が若者から多くの支持を集めている須田景凪。本作のために書き下ろされた「リベラ」が疾走感溢れるサウンドでオープニングを彩ります。

そして、エンディングテーマを務めるのは、教祖的存在感と鋭く堅牢なアンサンブルでリスナーを魅了し、今年結成10周年を迎えたポルカドットスティングレイ。これまでも多岐にわたるジャンルでのタイアップやコラボで爆発力を発揮してきた彼らが、新曲「Boy Boy」でもその実力を存分に披露しています。オープニングもエンディングもどちらも本作にぴったりの楽曲となっているので、ぜひご注目ください。

≪アーティストコメント≫

■須田景凪（オープニングテーマ）

須田景凪です。今回「リベラ」という曲を書かせて頂きました。

脚本を読んだとき、主人公たちを取り巻く数多くのしがらみが印象的でした。

逃れられない現実に刻まれた傷跡と、それでも前へ進もうとする姿。

しがらみがあるからこそ、自由が存在すること。

その人間模様を音楽にしました。

ぜひドラマと共に楽しんでもらえたら幸せです。

■ポルカドットスティングレイ（エンディングテーマ）

エンディングテーマは「Boy Boy」です。男2人だからBoy Boy。サビで何回もBoy Boyって言う。

オシャレなひねりとか加えてないしギターもベースもデカい、不躾でまっすぐなロックチューンです。

「俺たちバッドバーバーズ」は、イケメンなのになんかカッコつかない、若干ダサくなってしまう(主に日暮のせいかも)、そんな最高の男たちの愛すべき物語だからです。

楽曲がどうとかよりも、マジで面白いので絶対観てください。

私の大好きな監督＆チームの作品なんです。もちろん私もまだ全部観てないけど、確実に私の一番好きなドラマになるから！

もちろんエンディングテーマ「Boy Boy」の使われ方も死ぬほどカッコイイから、毎回最後まで観てネ。

≪イントロダクション≫

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」

【放送日時】 2026年１月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分～25時13分

※ＢＳテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sril41r09a

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【脚本】 阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】 阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】 Rio

【主演】 中島歩 草川拓弥

【出演】 原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 ほか

【オープニングテーマ】 須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）

【エンディングテーマ】 ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

【プロデューサー】 加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）

大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）

【制作】 テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】 TOKYO CALLING 東北新社

【製作著作】 「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

【公式X】 @tx_badbarbers

【公式Instagram】 @tx_badbarbers

【公式TikTok】 @tx_badbarbers

【公式ハッシュタグ】 #オレババ

