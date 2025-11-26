È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¤ªÂæ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡¡ÈþËÆ¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê24¡Ë¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ªÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¿å¾å¹±»Ê
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡¢¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡Ë¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ê29¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¿å¾å¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³¬ÃÊ¤ò²¼¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¥±¥ó¥«¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¹â¹»À¸¡¦ºùÍÚ¤¬¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿É÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¹¤ò¼é¤ëÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤«¤Ä¤ÆÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï³¹¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¡ÈËÉÉ÷Îë¡ÊWIND BREAKER¡Ë¡É¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¤ÎÀäÂÐ¿®¶Ä¤ò·Ç¤²¤ëºÇ¶§½¸ÃÄ¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï3¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Çë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
