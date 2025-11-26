WENDYが本日11月26日にニューアルバム『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』を配信リリースし、2026年4月25日にVeats Shibuya（東京）でのワンマンライブを開催することを発表した。

◆ライブ写真

今年10月にUSツアー、11月にUKツアーを敢行したWENDY。UKツアーではバーミンガムとロンドンでバンド初となる英国公演を開催し多くのオーディエンスを熱狂させた。ライブではSkye(Vo,G)のルーツでもある英国へのリスペクトを込め、オジー・オズボーンの名曲「Crazy Train」を披露。本場のロックファンの心を掴み、会場が一体となる盛り上がりを見せたことは、Skyeにとって特別な意味を持つものとなり、バンドとしても新たな一歩を刻む瞬間となった。

また渡英中には新曲「Rock my heart」を配信リリース。本作は2020年のバンド結成初期の16歳の時にSkyeが書き下ろしたWENDYの原点とも言える1曲で、当初からライブで披露してきたエモーショナルなロックナンバーだ。音源化にあたってはグラミー賞最優秀アルバム賞を2度受賞したマーク・ウィットモア（Jon Batiste「We Are」、The Black Keys「Let’ s Rock」）をエンジニアに迎えた。

本日発売された『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』にはこの「Rock my heart」も収録。さらに 「Pull me in」「Pledge of Love」「Sweet Temptation」の3曲が追加されている。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント

僕たちの1stアルバム『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』のリリースが決定しました！

収録されている曲はすべて、当時のアルバム制作期間に書いて録ったものです。今回新たに録り直した曲もあれば、3年前に録ったままの形で残している曲もあります。

本来なら世に出るはずのなかった初期の楽曲たちを、こうして作品として届けられるのが本当に嬉しいです。

バンドの始まりから積み重ねてきた音を、ぜひ楽しんでください。

Skye(Vo,G)より

◆ ◆ ◆

そんなWENDYが、国内でワンマンライブを行なう。こちらは来年4月25日に東京・Veats Shibuyaにて開催予定だ。詳細は後日発表。

ライブ写真◎Nocturna Photography

◾️『Don’ t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』

2025年11月26日（水）配信リリース

https://wendy.lnk.to/dwmy_deluxe ◆収録曲

M01. Rock my heart（新曲）

M02. Pull me in（新曲）

M03. Pledge of Love（新曲）

M04. Hollywood

M05. Happy to be Alone

M06. Sweet Temptation（新曲）

M07. SCREAM

M08. Rock n Roll is Back

M09. Can’t stop being BAD

M10. Chasing a song

M11. 2 Beautiful 4 luv

M12. Devil’s Kiss

M13. Addicted

M14. Pretty in pink

M15. When U Played Me

M16. Runaway『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』

◾️「Rock my heart」

2025年11月19日（水）リリース

https://wendy.lnk.to/rockmyheart

◾️＜WENDY ワンマンライブ＞

2026年4月25日 Veats Shibuya

詳細後日発表

関連リンク ◆WENDY オフィシャルサイト

◆WENDY オフィシャルX

◆WENDY オフィシャルInstagram

◆WENDY オフィシャルYouTubeチャンネル

◆WENDY オフィシャルTikTok

写真◎Nocturna Photography