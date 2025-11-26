お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの大ファンだと明かし、大興奮する場面があった。

オープニングにMC3人で登場した澤部は「本日は北川景子さん、田中麗奈さんに、子育て、家事、知られざる私生活全部聞いちゃうスペシャル！」と告知した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「なんかあれなんだってね、きょうはファンの方が」と話を振り、澤部は「まあ私は田中麗奈さん。中学から好きでねえ」とうっとりとした様子で告白。

「だからきょう『ぽかぽか』最終回なんですよねえ」と続けると、「ハライチ」岩井勇気は「最終回、あなたの夢をかなえるスペシャルじゃないのよ」とすぐさまツッコミを入れた。

それでも澤部は「憧れの人来たら最終回でしょう。きょうは最終回スペシャルと言うことで気合を入れて…」と続け、神田は「やめてやめて！」と制止した。

その後水曜レギュラーが登場しても澤部は「それでは」と会話をせずにゲストを呼び込もうとして、周囲からは再びツッコミが入った。

そうして北川と田中が登場すると、澤部はすぐさま笑顔となり、共演陣は「何照れてんのよ！」とちゃちゃを入れた。澤部は顔を赤くしながら田中に向かって頭を下げ、「初めましてではないのよ。会ったことはありますけどね」とニヤリ。

神田が「隣に立っとかなくていいの」と話すと、北川はすぐさま隣を開けてみせた。澤部は「いや大丈夫ですよ。北川さんもすいませんね。気を使わせて」としたものの、「北川さんもきょうはね、アシストをお願いします」と冗談めかしてお願いして笑わせた。