宮本浩次が、約4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』を2026年6月10日（水）にリリースすることを発表した。

2026年6月12日には還暦の節目を迎える宮本。オリジナルアルバムには表題曲に据えられた「I AM HERO」（映画『爆弾』主題歌）に加え、既に発表されている「close your eyes」（TBS系『news23』エンディングテーマ）、「over the top」（TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）、「Today -胸いっぱいの愛を-」（フジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）などの収録も決定している。追加される新曲に関しては後日詳細が発表される。

発売形態は3形態となり、初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤は6月12日にぴあアリーナMMにて行われたバースデーライブを収録したBlu-ray付き。また初回限定「俺と、友だち」盤には10月27日に行われた＜俺と、友だち＞日本武道館公演を収録したBlu-rayが付属する。同じ年に行われながらまったく異なる表情を見せるそれぞれのライブも楽しんでいただきたい。

宮本浩次は2026年1月10日、11日の日本武道館公演を皮切りに、全国ツアー＜宮本浩次 tour 2026 新しい旅＞を開催。2026年3月まで全国9ヶ所11公演をおこなう。

■ニューアルバム『I AM HERO』

2026年6月10日（水）発売

予約 https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd 【収録曲】

「close your eyes」 （TBS系『news23』エンディングテーマ）

「over the top」 （TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）

「Today -胸いっぱいの愛を-」 （フジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）

「I AM HERO」 （映画『爆弾』主題歌）

ほか 【発売形態】

●初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

UMCK-7295 CD＋Blu-ray ￥9,000＋税

2025年6月12日、ぴあアリーナMMで行われたバースデーコンサートをフル収録

●初回限定「俺と、友だち」盤

UMCK-7296 CD＋Blu-ray ￥9,000＋税

2025年10月27日、「俺と、友だち」日本武道館公演をフル収録

●通常盤

UMCK-1813 CD ￥3,300＋税



◾️＜宮本浩次 tour2026 新しい旅＞ 2026年1月10日（土）、11日（日）

東京・日本武道館

10日 開場16:30 / 開演17:30

11日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年1月22日（木）

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年1月24日（土）

広島・広島文化学園HBGホール

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00) 2026年2月1日（日）

愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ DUKE松山 089-947-3535(平日11:00〜17:00) 2026年2月7日（土）

福岡・福岡サンパレス

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードー西日本 0570-09-2424(月〜土 11:00〜15:00) 2026年2月13日（金）

宮城・仙台サンプラザ

開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年2月20日（金）・21日（土）

大阪・フェスティバルホール

20日 開場17:30 / 開演18:30

21日 開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00） 2026年2月28日（土）

新潟・新潟県民会館

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金 12:00〜16:00 / 土 10:00〜15:00) 2026年3月14日（土）

北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ WESS info@wess.co.jp ◆チケット

指定席 \12,100（税込）

注釈付き指定席 \12,100（税込） ※東京、大阪、新潟のみ

※出演者及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。

着席指定席 \12,100（税込）※愛知、北海道のみ

※着席してご観覧いただくお席となります。危険防止のため、公演中は立ってご覧いただくことが出来ません。また、出演者及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。 ▼チケット一般抽選受付

受付期間：11月25日（火）18:00〜12月1日（月）23:59

※受付に関する詳細は、ツアー特設サイトをご確認ください。 ツアー特設サイト：https://miyamotohiroji.com/atarashiitabi