Official髭男dismが、突如謎の特設サイトをオープンした。サイト内では、メンバーのレコーディングらしき風景を写した映像とあわせて4日後までのカウントダウンが映し出され、さらに短いメロディーがループで流れている。

カウントダウンは12月1日に終わる模様。この日付が何を示しているのか、ヒゲダンの動向に注目が集まるところだ。

なおOfficial髭男dismは、12月10日にライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』のリリースが決定している。本作は、昨年秋に開催した全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録する。3形態すべてが特殊パッケージ仕様でのリリースとなるため、各詳細をチェックしてほしい。

さらに、2025年12月からは5都市10公演にわたるワンマンツアーもスタート。来年2026年4月からは全国17会場26公演にわたる＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞の開催も決定している。

■Official髭男dism 特設サイト

https://hgdn-20251201.ponycanyon.co.jp/

◾️『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』

発売日：2025年12月10日（水）

予約：https://HGDN.lnk.to/Tour_Rejoice ・形態/品番/価格：

CD / PCCA.06452 / 3,520円（税込） (2枚組)

DVD / PCBP.55615/ 6,600円（税込） (2枚組)

Blu-ray / PCXP.51237 / 6,600円（税込） ・収録内容

▼[CD、DVD、Blu-ray収録曲]

Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -

M1.Sharon

M2.Get Back To 人生

M3.宿命

M4.Stand By You

M5.キャッチボール

M6.日常

M7.濁点

M8.Subtitle

M9.115万キロのフィルム

M10.ホワイトノイズ

M11.FIRE GROUND

M12.うらみつらみきわみ

M13.ミックスナッツ

M14.Anarchy (Rejoice ver.)

M15.Chessboard

M16.B-Side Blues

M17.Same Blue

M18.SOULSOUP

M19.TATTOO ▼[DVD/Blu-ray収録内容]

特典映像

Behind The Scenes of “Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - “ ・CDショップ別 予約購入先着特典

Amazon.co.jp：Blu-ray/DVD：コットン巾着、CD：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：缶バッジ

全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット

楽天ブックス：サコッシュ※オリジナル配送パックでお届け

セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

PCSC含むその他一般店：A4クリアファイル

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞ 2025年12月10日（水）福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月11日（木）福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月15日（月）大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月16日（火）大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月22日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

2025年12月23日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

2026年1月13日（火）北海道・Zepp Sapporo

2026年1月14日（水）北海道・Zepp Sapporo

2026年1月21日（水）愛知・Zepp Nagoya

2026年1月22日（木）愛知・Zepp Nagoya ◆券種／料金

スタンディング：8,800円（税込）

2F指定親子席：大人8,800円（税込）こども4,400円（税込）

2F立見席：8,800円（税込）

※別途入場時ドリンク代600円 ◆チケット受付情報

W会員先行：10月13日（月）12:00〜10月19日（日）23:59

年/月会員先行：10月23日（木）12:00〜10月29日（水）23:59 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞ 2026年4月4日（土）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月5日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月17日（金）福岡・福岡サンパレス

2026年4月18日（土）福岡・福岡サンパレス

2026年4月25日（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

2026年4月27日（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年5月3日（日）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月4日（月）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月10日（日）大分・iichikoグランシアタ

2026年5月12日（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

2026年5月21日（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2026年5月23日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年5月30日（土）広島・広島文化学園HBGホール

2026年5月31日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2026年6月11日（木）北海道・帯広市民文化ホール

2026年6月13日（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

2026年6月20日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年6月21日（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年7月3日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月4日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月11日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月12日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月18日（土）大阪・大阪城ホール

2026年7月19日（日）大阪・大阪城ホール

2026年7月25日（土）神奈川・Kアリーナ横浜

2026年7月26日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ◆券種／料金

▼ホール公演

指定席：9,900円（税込）

指定親子席：大人9,900円（税込）こども4,950円（税込） ▼大阪・神奈川

指定席：11,000円（税込）

指定親子席：大人11,000円（税込）こども5,500円（税込） ◆チケット受付情報

W会員先行：10月13日（月）12:00〜10月29日（水）23:59

年/月会員先行：11月9日（日）12:00〜11月24日（月）23:59

オフィシャルHP先行：12月5日（金）〜12月18日（木）23:59 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026