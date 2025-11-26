カブスの鈴木誠也外野手(31)が参加するイベント「SEIYA’S BATTING REPORT REAL!2025」(12月22日開催)の公式サイトが26日に更新され、同日12時より発売を予定していた同イベントのチケットについて、アクセス過多により購入できない事象が発生したとして謝罪した。

同サイトで「本日12時より発売を予定しておりました「SEIYA’S BATTING REPORT REAL!2025」（以下、本イベント）につきまして、アクセス過多によりチケットのご購入をいただくことができず、ご迷惑をおかけしましました。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪。「今後、このようなことがないよう必要な対策を講じてまいります。何卒、宜しくお願い申し上げます」とした。

また、先行販売対象者には「購入方法」が記載されたメールを送付するなどの対応を行ったことを報告。「会員のみなさま、関係者のみなさまにはご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。重ねてお詫び申し上げます」と伝えた。

同イベントは12月22日に都内で開催予定で、「映画館でじっくりと「野球」トーク！」をテーマに、鈴木が充実のシーズンや、野球論などを語る内容となっている。