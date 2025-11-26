HEY-SMITH、＜新曲お披露目TOUR 2026＞開催決定
＜新曲お披露目TOUR 2026＞は、2026年4月16日川崎CLUB CITTA’、4月18日仙台Rensaで開催され、両公演共にゲストバンドにMillington（US）、MAYSON’s PARTYの出演も決定。チケットオフィシャル先行もスタートし、12月7日までの申し込みとなっている。
◾️＜HEY-SMITH「新曲お披露目TOUR 2026」＞
2026年4月16日(木) 川崎CLUB CITTA’
開場17:30 / 開演18:30
w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY
2026年4月18日(土) 仙台Rensa
開場17:00 / 開演18:00
w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY
チケット：4,800円（前売り・全自由・ドリンク代別）
https://eplus.jp/heysmith/
◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞
日時：2026年10月24日(土)・25日(日)
会場：大阪・泉大津フェニックス
チケット：1day：10,500円(税込) / 2days：20,000円(税込)
チケット先着先行：11月9日(日)23:59まで
https://eplus.jp/ohmf2026/
※2daysチケットのみリストバンド事前発送
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト
https://haziketemazare.com/2026/
