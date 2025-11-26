須田景凪の新曲「リベラ」が、2026年1月9日から放送される中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』オープニングテーマに決定した。

本ドラマは、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送され話題を呼んだ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。

Ⓒ「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

本作のために書き下ろされた「リベラ」が、疾走感溢れるサウンドでオープニングを彩っている。

なお、須田景凪は来年3月より＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞の開催を発表しており、3月15日(日)大阪：NHK大阪ホールと3月29日(日)東京：Kanadevia Hallの東阪を巡る。”GLIMMER”＝”かすかな光”という意味を持つ今回のタイトルには、闇の中で希望を見出せるような一筋の光という意味が込められているとのこと。チケットは11月30日(日)23時59分まで、ぴあ先行受付中となっているのでお忘れなく。

◆ ◆ ◆

須田景凪 コメント

須田景凪です。今回「リベラ」という曲を書かせて頂きました。

脚本を読んだとき、主人公たちを取り巻く数多くのしがらみが印象的でした。

逃れられない現実に刻まれた傷跡と、それでも前へ進もうとする姿。

しがらみがあるからこそ、自由が存在すること。

その人間模様を音楽にしました。

ぜひドラマと共に楽しんでもらえたら幸せです。

◆ ◆ ◆

ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』

≪イントロダクション≫

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。 【放送日時】2026年1月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分〜25時13分

※BSテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分〜24時30分

【放送局】テレビ東京 テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶TVer：https://tver.jp/series/sril41r09a

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【脚本】阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】Rio

【主演】中島歩 草川拓弥

【出演】原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 ほか

【オープニングテーマ】須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）

【エンディングテーマ】ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

【プロデューサー】加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）

大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）

【制作】テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】TOKYO CALLING 東北新社

【製作著作】「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

【公式X】@tx_badbarbers

【公式Instagram】@tx_badbarbers

【公式TikTok】@tx_badbarbers

【公式ハッシュタグ】#オレババ

＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞

2026年3月15日(日) 大阪：NHK大阪ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 2026年3月29日(日) 東京：Kanadevia Hall

OPEN 17:00 / START 18:00

SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） ぴあ先行受付中

受付期間：〜11月30日(日) 23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/sudakeina-tour2026/

