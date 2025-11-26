主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19( 0)
TOPIX先物 12月限 65( 65)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 442( 442)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 13( 13)
日経225ミニ 12月限 645( 645)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1838( 1030)
3月限 66( 56)
TOPIX先物 12月限 171( 125)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 12月限 110968( 48762)
1月限 737( 365)
2月限 21( 7)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 710( 316)
3月限 20( 18)
日経225ミニ 12月限 55469( 25865)
1月限 357( 89)
2月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 211( 211)
3月限 10( 10)
日経225ミニ 12月限 5483( 5483)
1月限 101( 101)
2月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1076( 1076)
3月限 33( 33)
TOPIX先物 12月限 15( 15)
日経225ミニ 12月限 25725( 25725)
1月限 80( 80)
2月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
