　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　19(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　65(　　　65)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 442(　　 442)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 645(　　 645)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1838(　　1030)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　66(　　　56)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 171(　　 125)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　12月限　　　110968(　 48762)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 737(　　 365)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　21(　　　 7)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 710(　　 316)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　18)
日経225ミニ　 　12月限　　　 55469(　 25865)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 357(　　　89)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5483(　　5483)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 101(　　 101)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1076(　　1076)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　12月限　　　 25725(　 25725)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　80(　　　80)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース