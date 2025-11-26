相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、26日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回の投稿では「ペペロンチーノと帆立のバルサミコ酢サラダ」「先日　帆立が凄く食べたくなって　ルッコラとバルサミコ酢のサラダにバターソテーした帆立をのせました　オリーブオイルと塩と黒胡椒でシンプルに頂きました」「あとは　シラスとキャベツのペペロンチーノスパゲッティとカレー風味のポテサラ　スパークリングワインがピッタリな晩御飯でした」と、手作り料理を披露。ファンからは「美味しそう」「お皿も素敵」などの声が寄せられた。

