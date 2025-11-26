相田翔子「スパークリングワインがピッタリな晩御飯」 手作り料理にファン絶賛
俳優・歌手の相田翔子が、26日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】相田翔子「スパークリングワインがピッタリな晩御飯」 過去の料理投稿も（22枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回の投稿では「ペペロンチーノと帆立のバルサミコ酢サラダ」「先日 帆立が凄く食べたくなって ルッコラとバルサミコ酢のサラダにバターソテーした帆立をのせました オリーブオイルと塩と黒胡椒でシンプルに頂きました」「あとは シラスとキャベツのペペロンチーノスパゲッティとカレー風味のポテサラ スパークリングワインがピッタリな晩御飯でした」と、手作り料理を披露。ファンからは「美味しそう」「お皿も素敵」などの声が寄せられた。
引用：「相田翔子」ブログ
【写真】相田翔子「スパークリングワインがピッタリな晩御飯」 過去の料理投稿も（22枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回の投稿では「ペペロンチーノと帆立のバルサミコ酢サラダ」「先日 帆立が凄く食べたくなって ルッコラとバルサミコ酢のサラダにバターソテーした帆立をのせました オリーブオイルと塩と黒胡椒でシンプルに頂きました」「あとは シラスとキャベツのペペロンチーノスパゲッティとカレー風味のポテサラ スパークリングワインがピッタリな晩御飯でした」と、手作り料理を披露。ファンからは「美味しそう」「お皿も素敵」などの声が寄せられた。
引用：「相田翔子」ブログ