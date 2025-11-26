【ジャパンC／複勝回収率】傾向では安定の「逃げ」と「内枠」　過去10年データから馬券予想のヒントと好走条件を探る

本記事では、（GI、芝2400m）における過去のデータから見える各ファクターの複勝回収率を一覧で紹介する。また、参考として一部ファクターごとの着別度数も記載している。

※特記がない場合、複勝回収率などのデータは「過去10年の集計」



枠順別 複勝回収率

1枠：83.1％

2枠：42.2％

3枠：49.5％

4枠：12.5％

5枠：31.5％

6枠：31.5％

7枠：21.2％

8枠：20.8％

内枠、特に1枠の回収率が高く、4枠は著しく低い数値となっている。全体的に内枠が優勢の傾向が見られる。

前走レース別 複勝回収率

天皇賞（秋）組：49.5％

京都大賞典組：34.3％

秋華賞組：77.5％

アルゼンチン組：31.3％

神戸新聞杯組：130.0％

凱旋門賞組：78.3％

菊花賞組：27.5％

インターナシ組：170.0％

オールカマー組：30.0％

ヴィクトリア組：210.0％

▼前走 着別度数（クリックすると開きます）

天皇賞秋【6-3-4-30】

京都大賞典【3-1-0-19】

秋華賞【1-2-1-4】

アルゼンチン共和国杯【0-1-1-13】

神戸新聞杯【0-1-1-0】

凱旋門賞【0-1-0-5】

菊花賞【0-1-0-3】

インターナショナルS【0-1-0-1】

オールカマー【0-0-1-7】

ヴィクトリアマイル【0-0-1-0】

前走距離別 複勝回収率

2000m組：41.7％

2400m組：31.8％

2500m組：29.4％

3000m組：22.0％

2050m組：170.0％

レース間隔別 複勝回収率

中3週組：43.5％

中6週組：43.4％

中5週組：41.3％

中8週組：41.7％

中10週以上組：28.9％

レース間隔では中3週から中8週までは概ね40％台の回収率を示しているが、中10週以上の長い間隔を空けた馬は回収率が低下している。

脚質別 複勝回収率

逃げ：103.3％

先行：44.6％

差し：39.3％

追込：0.0％

脚質別では逃げ馬が唯一100％を超える高い回収率を示している。一方で、追込み馬は過去10年で3着以内に入った実績がなく、回収率は0％となっている。

▼脚質 着別度数（クリックすると開きます）

逃げ【1-3-1-6】

先行【4-3-3-27】

差し【5-5-5-56】

追込【0-0-0-44】

マクリ【0-0-0-1】

人気別 複勝回収率

1番人気：113.0％

2番人気：80.0％

3番人気：60.0％

4番人気：62.0％

5番人気：97.0％

6-9番人気：38.0％

10番人気以下：0.0％

人気別では1番人気が113.0％。また、5番人気も97.0％と高い回収率である。10番人気以下の馬は過去10年で3着以内に入っていない。

▼人気 着別度数（クリックすると開きます）

1人気【6-1-2-1】

2人気【0-3-3-4】

3人気【2-1-1-6】

4人気【1-1-1-7】

5人気【1-2-1-6】

6～9人気【0-3-1-36】

10人気以下【0-0-0-74】

馬齢別 複勝回収率

3歳：63.5％

4歳：45.5％

5歳：46.4％

6歳：0.0％

7歳：0.0％

8歳以上：0.0％

参考：昨年のジャパンC複勝払戻額

2024年ジャパンカップ複勝

3ドウデュース：150円（1人気）

7シンエンペラー：470円（8人気）

10ドゥレッツァ：340円（5人気）