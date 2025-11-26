【ジャパンC／複勝回収率】傾向では安定の「逃げ」と「内枠」 過去10年データから馬券予想のヒントと好走条件を探る
本記事では、（GI、芝2400m）における過去のデータから見える各ファクターの複勝回収率を一覧で紹介する。また、参考として一部ファクターごとの着別度数も記載している。
※特記がない場合、複勝回収率などのデータは「過去10年の集計」
枠順別 複勝回収率
1枠：83.1％
2枠：42.2％
3枠：49.5％
4枠：12.5％
5枠：31.5％
6枠：31.5％
7枠：21.2％
8枠：20.8％
内枠、特に1枠の回収率が高く、4枠は著しく低い数値となっている。全体的に内枠が優勢の傾向が見られる。
前走レース別 複勝回収率
天皇賞（秋）組：49.5％
京都大賞典組：34.3％
秋華賞組：77.5％
アルゼンチン組：31.3％
神戸新聞杯組：130.0％
凱旋門賞組：78.3％
菊花賞組：27.5％
インターナシ組：170.0％
オールカマー組：30.0％
ヴィクトリア組：210.0％
▼前走 着別度数（クリックすると開きます）
天皇賞秋【6-3-4-30】
京都大賞典【3-1-0-19】
秋華賞【1-2-1-4】
アルゼンチン共和国杯【0-1-1-13】
神戸新聞杯【0-1-1-0】
凱旋門賞【0-1-0-5】
菊花賞【0-1-0-3】
インターナショナルS【0-1-0-1】
オールカマー【0-0-1-7】
ヴィクトリアマイル【0-0-1-0】
前走距離別 複勝回収率
2000m組：41.7％
2400m組：31.8％
2500m組：29.4％
3000m組：22.0％
2050m組：170.0％
レース間隔別 複勝回収率
中3週組：43.5％
中6週組：43.4％
中5週組：41.3％
中8週組：41.7％
中10週以上組：28.9％
レース間隔では中3週から中8週までは概ね40％台の回収率を示しているが、中10週以上の長い間隔を空けた馬は回収率が低下している。
脚質別 複勝回収率
逃げ：103.3％
先行：44.6％
差し：39.3％
追込：0.0％
脚質別では逃げ馬が唯一100％を超える高い回収率を示している。一方で、追込み馬は過去10年で3着以内に入った実績がなく、回収率は0％となっている。
▼脚質 着別度数（クリックすると開きます）
逃げ【1-3-1-6】
先行【4-3-3-27】
差し【5-5-5-56】
追込【0-0-0-44】
マクリ【0-0-0-1】
人気別 複勝回収率
1番人気：113.0％
2番人気：80.0％
3番人気：60.0％
4番人気：62.0％
5番人気：97.0％
6-9番人気：38.0％
10番人気以下：0.0％
人気別では1番人気が113.0％。また、5番人気も97.0％と高い回収率である。10番人気以下の馬は過去10年で3着以内に入っていない。
▼人気 着別度数（クリックすると開きます）
1人気【6-1-2-1】
2人気【0-3-3-4】
3人気【2-1-1-6】
4人気【1-1-1-7】
5人気【1-2-1-6】
6～9人気【0-3-1-36】
10人気以下【0-0-0-74】
馬齢別 複勝回収率
3歳：63.5％
4歳：45.5％
5歳：46.4％
6歳：0.0％
7歳：0.0％
8歳以上：0.0％
参考：昨年のジャパンC複勝払戻額
2024年ジャパンカップ複勝
3ドウデュース：150円（1人気）
7シンエンペラー：470円（8人気）
10ドゥレッツァ：340円（5人気）