主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3231( 1437)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 2264( 1302)
3月限 10( 10)
日経225ミニ 12月限 4310( 4254)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 420( 328)
TOPIX先物 12月限 346( 346)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20( 0)
3月限 100( 100)
TOPIX先物 12月限 1269( 399)
3月限 500( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 442( 413)
TOPIX先物 12月限 5092( 1066)
3月限 4000( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1408( 558)
3月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 3453( 3453)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3507( 2354)
3月限 83( 67)
TOPIX先物 12月限 863( 323)
3月限 89( 89)
日経225ミニ 12月限 85170( 35450)
1月限 735( 303)
2月限 27( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 684( 436)
3月限 78( 60)
日経225ミニ 12月限 43852( 21492)
1月限 336( 258)
2月限 7( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 12月限 4984( 4984)
1月限 177( 177)
2月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 664( 664)
3月限 65( 65)
日経225ミニ 12月限 25329( 25329)
1月限 172( 172)
2月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
