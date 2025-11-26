　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3231(　　1437)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2264(　　1302)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4310(　　4254)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 420(　　 328)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 346(　　 346)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　20(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　 100)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1269(　　 399)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 442(　　 413)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5092(　　1066)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4000(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1408(　　 558)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3453(　　3453)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3507(　　2354)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　83(　　　67)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 863(　　 323)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　12月限　　　 85170(　 35450)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 735(　　 303)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　27(　　　21)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 684(　　 436)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　78(　　　60)
日経225ミニ　 　12月限　　　 43852(　 21492)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 336(　　 258)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4984(　　4984)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 177(　　 177)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 664(　　 664)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　65(　　　65)
日経225ミニ　 　12月限　　　 25329(　 25329)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 172(　　 172)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

