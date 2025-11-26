¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥Ý¥ó¿Ý¡Ù6Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¯µþ³äË£¡ÖµÀ±à¤µ¡µÌÚ¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¹À¤µ¤ó¤¬Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¡ª¡©¹á¤ê¤â¿©ºà¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤ÎÂè1°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ö°ìÈÖ¤¢¤«¤ó¤Î¤ÏË°¤¤ë¥Ý¥ó¿Ý¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Åß¾ì¤ÎÆéÎÁÍý¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¹á¤ê £Æù¤È¤ÎÁêÀ ¤ÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ ¥ÅòÆ¦Éå¤È¤ÎÁêÀ¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¹á¤ê¤ÈÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¯µþ³äË£¡ÖµÀ±à¤µ¡µÌÚ¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¹À¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥Ý¥ó¿Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¢¤«¤ó¤Î¤ÏË°¤¤ë¥Ý¥ó¿Ý¡£Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ßÌý¡¦½Ð½Á¡¦²Ì½Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ó¿Ý¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ÔÈÎ¤Î12¼ïÎà¤ò±Ô¤¯¿³ºº¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û»ÀÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡¡5¼ï¤Î´»µÌ¤È½Ð½Á¤¬¸ú¤¤¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥µ¾ßÌý¤Î¡Ø¥ä¥Þ¥µ ¤Þ¤ëÀ¸¤Ý¤ó¿Ý¡Ù¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¤æ¤º¡¦¤À¤¤¤À¤¤¡¦¤«¤Ü¤¹¡¦²Æ¤ß¤«¤ó¡¦Ä¾¼·¤¹¤À¤Á¤Î5¼ï¤Î´»µÌ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¼«Á³¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£²ÃÇ®½èÍý¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡ÖÀ¸»Å¹þ¤ßÀ½Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢´»µÌ¤ä½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÆù¤È¤ÎÁêÀ¡×¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ¾²Á¡£²Ì½Á°Ê³°¤Ë¤â¡¢²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÀ¸¾ßÌý¤ä¡¢º«ÉÛ¤È¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÀÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡Ú4°Ì¡Û¡ÖÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ¡×1°Ì¡¡¥³¥¹¥Ñ¤â¹â¤¤¡¢°Â¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÉÊ
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¤Î¡ØÌ£¤Ý¤óMILD¡Ù¡ÊÀÇ¹þ343±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²Ì½Á¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ï1°Ì¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÌ£¤Ý¤ó¤è¤ê¤â¹á¤ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¾ßÌý¤¬¥¥ó¥¥óÍè¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿©ºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿º«ÉÛ½Ð½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤âÌ£¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÅòÆ¦Éå¤È¤ÎÁêÀ¡×¤âÈ´·²¡£¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤â¹â¤¯¡¢Êª²Á¹â¤Îº£¡¢°Â¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¤À¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡ÖÅòÆ¦Éå¤È¤ÎÁêÀ¡×1°Ì¡¡ÎÁÍý¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¥Ý¥ó¿Ý
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢°°¿©ÉÊ¤Î¡Ø°°¥Ý¥ó¥º¡Ù¡ÊÀÇ¹þ806±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ö¤æ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸¸¤Î²Ì¼Â¤È¡¢¤¹¤À¤Á¤È¤æ¤º¤òÆÈ¼«¤ÎÈæÎ¨¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ý¥ó¿Ý¡£¡ÖÅòÆ¦Éå¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ï1°Ì¡¢¡ÖÆù¤È¤ÎÁêÀ¡×¡ÖÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ç¤âËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£»ÀÌ£¡¦´Å¤ß¡¦±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Æù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¡£
¡¡½Ð½Á¤Ë¤âÍø¿¬º«ÉÛ¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ë§½æ¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËüÇ½¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÀä»¿¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤Æ¤Ã¤Á¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÏÂ¤Î¥×¥í¤¬¹ß»²¡ª¡¡ÆÁÅç¸©»º¤¹¤À¤Á¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤Æ¡ÖÆù¤È¤ÎÁêÀ¡×¤â1°Ì
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¼êÂ¤¤ê¤Ò¤í¤¿¿©ÉÊ¤Î¡Ø¼êÂ¤¤ê¤Ò¤í¤¿¤Î¤Ý¤ó¤º¡Ù¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤¬ËþÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÆù¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ï1°Ì¤Ë¡£ÆÁÅç¸©»º¤¹¤À¤Á¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¤¹¤À¤ÁËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÖÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹ÅÀ¤òÀä»¿¡£¡Ö¤³¤ì¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£½Ð½Á¤Ë¤Ï¸·Áª¤·¤¿Íå±±º«ÉÛ¡¢¤«¤Ä¤ª¡¢ÄÇÂû¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤ò±é½Ð¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¿ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆù¿©¤Ù¤Æ¤è¤·¡¢ÌîºÚ¿©¤Ù¤Æ¤è¤·¡¢Æ¦Éå¤â¤è¤·¡£»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ß»²¡ª
¡Ú1°Ì¡Û»°¤ÄÀ±³äË£¤¬Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¡ª¡©¡¡¹á¤ê¤â¿©ºà¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Î1ËÜ
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¡Ø¤â¤Ø¤¸ ¤æ¤º¤Ý¤ó¿Ý¡Ù¡ÊÀÇ¹þ537±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¹âÃÎ¸©»º¤æ¤º¤ÎÉ÷Ì£¤È¤«¤Ä¤ª½Ð½Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥ó¿Ý¤Ë¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡ª¡¡¡Ö¹á¤ê¡×¤ÏÉôÌç1°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤æ¤º¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢Æù¤Î»é¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÌîºÚ¤È¤ÎÁêÀ¡×¤âÈ´·²¤Ç¡¢³äË£Å¹¤ò»°¤ÄÀ±¤ËÆ³¤¯º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡Öµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤â¤³¤ì¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤æ¤º¤ä¤¹¤À¤Á¤Ê¤É¤Î´»µÌ¤¬½Ð½Á¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©ºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆé¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
