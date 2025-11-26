　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11930(　 11852)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11290(　 11290)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　210515(　210515)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4250(　　4250)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　15(　　　15)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3630(　　3630)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7842(　　7842)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　12月限　　　 81200(　 81200)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1354(　　1354)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　16(　　　16)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　64(　　　64)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 465(　　 465)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 496(　　 363)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2645(　　2597)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3142(　　3142)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 790(　　 771)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1310(　　1310)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6547(　　6547)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 131(　　 131)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 547(　　 547)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1036(　　1036)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1227(　　1227)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2238(　　2238)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18806(　 18806)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　26(　　　26)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 569(　　 546)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 428(　　 382)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 599(　　 565)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 312(　　 312)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 202(　　 202)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　82(　　　82)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 170(　　 170)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 445(　　 445)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 335(　　 335)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　30(　　　30)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース