外国証券 先物取引高情報まとめ（11月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11930( 11852)
3月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 11290( 11290)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 210515( 210515)
1月限 4250( 4250)
2月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3630( 3630)
3月限 29( 29)
TOPIX先物 12月限 7842( 7842)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 12月限 81200( 81200)
1月限 1354( 1354)
2月限 16( 16)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 64( 64)
日経225ミニ 12月限 465( 465)
1月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 496( 363)
TOPIX先物 12月限 2645( 2597)
日経225ミニ 12月限 3142( 3142)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 790( 771)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 1310( 1310)
日経225ミニ 12月限 6547( 6547)
1月限 34( 34)
2月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 131( 131)
TOPIX先物 12月限 547( 547)
日経225ミニ 12月限 1036( 1036)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1227( 1227)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 2238( 2238)
日経225ミニ 12月限 18806( 18806)
1月限 26( 26)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 569( 546)
TOPIX先物 12月限 428( 382)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 599( 565)
TOPIX先物 12月限 312( 312)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 202( 202)
TOPIX先物 12月限 82( 82)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 170( 170)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 445( 445)
日経225ミニ 12月限 335( 335)
1月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11930( 11852)
3月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 11290( 11290)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 210515( 210515)
1月限 4250( 4250)
2月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3630( 3630)
3月限 29( 29)
TOPIX先物 12月限 7842( 7842)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 12月限 81200( 81200)
1月限 1354( 1354)
2月限 16( 16)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 64( 64)
日経225ミニ 12月限 465( 465)
1月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 496( 363)
TOPIX先物 12月限 2645( 2597)
日経225ミニ 12月限 3142( 3142)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 790( 771)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 1310( 1310)
日経225ミニ 12月限 6547( 6547)
1月限 34( 34)
2月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 131( 131)
TOPIX先物 12月限 547( 547)
日経225ミニ 12月限 1036( 1036)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1227( 1227)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 2238( 2238)
日経225ミニ 12月限 18806( 18806)
1月限 26( 26)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 569( 546)
TOPIX先物 12月限 428( 382)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 599( 565)
TOPIX先物 12月限 312( 312)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 202( 202)
TOPIX先物 12月限 82( 82)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 170( 170)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 445( 445)
日経225ミニ 12月限 335( 335)
1月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース