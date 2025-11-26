　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17303(　 16036)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 681(　　 381)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 27368(　 24965)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1269(　　　69)
日経225ミニ　 　12月限　　　217161(　217134)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5925(　　4925)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 127(　　 127)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9304(　　8803)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 315(　　 315)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 26189(　 22690)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　65(　　　65)
日経225ミニ　 　12月限　　　130901(　130901)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3565(　　3565)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　96(　　　96)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 903(　　 309)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2869(　　 969)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4162(　　4102)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2291(　　1681)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11459(　　4459)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4000(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5595(　　5513)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3452(　　2480)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6299(　　5499)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9220(　　9220)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1015(　　　15)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2202(　　1219)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3942(　　3668)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9535(　　9511)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2515(　　2327)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5568(　　4954)
日経225ミニ　 　12月限　　　 25833(　 25806)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 102(　　 102)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 715(　　 535)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2327(　　 549)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3239(　　3239)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 563(　　 332)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3369(　　1199)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 180(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 690(　　 689)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 827(　　 827)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　17(　　　17)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

