外国証券 先物取引高情報まとめ（11月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17303( 16036)
3月限 681( 381)
TOPIX先物 12月限 27368( 24965)
3月限 1269( 69)
日経225ミニ 12月限 217161( 217134)
1月限 5925( 4925)
2月限 127( 127)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9304( 8803)
3月限 315( 315)
TOPIX先物 12月限 26189( 22690)
3月限 65( 65)
日経225ミニ 12月限 130901( 130901)
1月限 3565( 3565)
2月限 96( 96)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 903( 309)
3月限 300( 0)
TOPIX先物 12月限 2869( 969)
3月限 200( 0)
日経225ミニ 12月限 4162( 4102)
1月限 8( 8)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2291( 1681)
TOPIX先物 12月限 11459( 4459)
3月限 4000( 0)
日経225ミニ 12月限 5595( 5513)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3452( 2480)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 6299( 5499)
日経225ミニ 12月限 9220( 9220)
1月限 1015( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2202( 1219)
TOPIX先物 12月限 3942( 3668)
日経225ミニ 12月限 9535( 9511)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2515( 2327)
3月限 37( 37)
TOPIX先物 12月限 5568( 4954)
日経225ミニ 12月限 25833( 25806)
1月限 102( 102)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 715( 535)
TOPIX先物 12月限 2327( 549)
日経225ミニ 12月限 3239( 3239)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 563( 332)
TOPIX先物 12月限 3369( 1199)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 180( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 690( 689)
TOPIX先物 12月限 827( 827)
日経225ミニ 1月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
