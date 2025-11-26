ゆず、アリーナツアー＜図鑑＞を映像作品化＋豪華映像付属“SPECIAL ART BOX”仕様も
ゆずが2026年2⽉25⽇、ライブBlu-ray&DVD『LIVE FILMS 図鑑』を発売することが決定した。この発表にともなって。ジャケット写真や収録内容、公式SNSにてティザームービーが公開されたほか、予約受付がスタートした。
同ライブ映像作品は、2024年10⽉から2025年3⽉まで約半年間にわたって開催されたアリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA＞より、地元公演であり最多公演⽇数記録を⾃⾝が持つ神奈川・横浜アリーナの模様を収録したものだ。
18thアルバム『図鑑』を携えて敢⾏された同ツアーは、追加公演を含め全36公演で34万⼈を動員。フラワーアーティストの東信が主宰するクリエイション集団・AMKK全⾯協⼒のもと、『図鑑』の世界観をパフォーマンス、映像、照明の融合により表現した。
代表曲「栄光の架橋」「夏⾊」をはじめ、アルバム収録曲「ビューティフル」「Chururi」「伏線回収」、リリース直後のライブ披露となった「flowers」まで。息を呑む演出やソリッドな演奏、メッセージを放つ楽曲、会場が⼀体となり温かく多幸感に包まれるシーンなど、ゆずライブの真⾻頂である最新のアート×エンターテイメントを体感することができる。
リリース形態は2種類。ライブ本編が収録された通常盤ほか、ファンクラブ“ゆずの輪”会員限定盤SPECIAL ART BOXには、2024年2⽉24⽇の横浜アリーナ公演のみで限定披露された「付録」のライブ映像、ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」、ライブの臨場感を⾳源でも楽しむことが可能なライブCD、オリジナルライブフォトカードなど、豪華特典が付属される。
また、ファンクラブ“ゆずの輪”会員限定受注販売アイテムとしてミュージックビデオ集『録歌選 図鑑』が『LIVE FILMS 図鑑』と同時発売されることも決定した。「SUBWAY」から「flowers」までのミュージックビデオに加え、「SUBWAY」制作に密着したドキュメンタリー番組としてストリーミング配信販売された『Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-』が収録されるほか、北川悠仁が単⾝で米国LAに渡り撮影を⾏い、同アリーナツアー内で使⽤された映像素材に未公開映像を加えた『北川悠仁 × 図鑑 Special Movie』が特別収録される。
■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』
2026年2⽉25⽇(⽔)発売
【通常盤】￥9,900(税込)
Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308
・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)
【FC盤】￥15,000(税込)
Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073
※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定
※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様
▼特典映像
・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)
・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」
▼特典CD
YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)
▼封⼊特典
オリジナルライブフォトカード12枚
※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。
▼収録曲 ※通常盤 / FC盤
01 Overture -harmonics-
02 図鑑
03 かける
04 RAKUEN
05 みぞれ雪
06 いつか
07 シャララン
08 つぎはぎ
09 SUBWAY
10 ⼗字星
11 ⻘
12 スミレ
13 花⾔霊
14 ワンダフルワールド
15 栄光の架橋
16 Frontier
17 夏⾊
18 Chururi
19 Interlude -harmonies-
20 flowers
21 ビューティフル
22 伏線回収
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/
■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』
2026年2⽉25⽇(⽔)発売
※FC「ゆずの輪」会員限定販売
Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074
￥4,400(税込)
▼収録曲
1 SUBWAY
2 ビューティフル
3 Chururi
4 伏線回収
5 lowers
▼特典映像
・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-
・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie
■＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞
12月3日(水) 香港・AXA Dreamland
12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park
12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/asiatour_GETBACK/
■＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞
12⽉13⽇(⼟) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA
12⽉14⽇(⽇) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/japanlive_GETBACK/
■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞
2026年2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026
■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞
5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール
5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール
open15:00 / start16:00
5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ
5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
open15:00 / start16:00
6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜
6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜
open14:30 / start16:00
6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
open15:00 / start16:00
6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール
6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール
open17:30 / start18:30
7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館
7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館
open15:00 / start16:00
7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井
7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井
open15:00 / start16:00
7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ
7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026
