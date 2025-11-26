ゆずが2026年2⽉25⽇、ライブBlu-ray&DVD『LIVE FILMS 図鑑』を発売することが決定した。この発表にともなって。ジャケット写真や収録内容、公式SNSにてティザームービーが公開されたほか、予約受付がスタートした。

同ライブ映像作品は、2024年10⽉から2025年3⽉まで約半年間にわたって開催されたアリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA＞より、地元公演であり最多公演⽇数記録を⾃⾝が持つ神奈川・横浜アリーナの模様を収録したものだ。

18thアルバム『図鑑』を携えて敢⾏された同ツアーは、追加公演を含め全36公演で34万⼈を動員。フラワーアーティストの東信が主宰するクリエイション集団・AMKK全⾯協⼒のもと、『図鑑』の世界観をパフォーマンス、映像、照明の融合により表現した。

代表曲「栄光の架橋」「夏⾊」をはじめ、アルバム収録曲「ビューティフル」「Chururi」「伏線回収」、リリース直後のライブ披露となった「flowers」まで。息を呑む演出やソリッドな演奏、メッセージを放つ楽曲、会場が⼀体となり温かく多幸感に包まれるシーンなど、ゆずライブの真⾻頂である最新のアート×エンターテイメントを体感することができる。

リリース形態は2種類。ライブ本編が収録された通常盤ほか、ファンクラブ“ゆずの輪”会員限定盤SPECIAL ART BOXには、2024年2⽉24⽇の横浜アリーナ公演のみで限定披露された「付録」のライブ映像、ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」、ライブの臨場感を⾳源でも楽しむことが可能なライブCD、オリジナルライブフォトカードなど、豪華特典が付属される。

また、ファンクラブ“ゆずの輪”会員限定受注販売アイテムとしてミュージックビデオ集『録歌選 図鑑』が『LIVE FILMS 図鑑』と同時発売されることも決定した。「SUBWAY」から「flowers」までのミュージックビデオに加え、「SUBWAY」制作に密着したドキュメンタリー番組としてストリーミング配信販売された『Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-』が収録されるほか、北川悠仁が単⾝で米国LAに渡り撮影を⾏い、同アリーナツアー内で使⽤された映像素材に未公開映像を加えた『北川悠仁 × 図鑑 Special Movie』が特別収録される。

通常盤

FC盤

■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

【通常盤】￥9,900(税込)

Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308

・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)

【FC盤】￥15,000(税込)

Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073

※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定

※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様

▼特典映像

・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)

・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」

▼特典CD

YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)

▼封⼊特典

オリジナルライブフォトカード12枚

※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。

▼収録曲 ※通常盤 / FC盤

01 Overture -harmonics-

02 図鑑

03 かける

04 RAKUEN

05 みぞれ雪

06 いつか

07 シャララン

08 つぎはぎ

09 SUBWAY

10 ⼗字星

11 ⻘

12 スミレ

13 花⾔霊

14 ワンダフルワールド

15 栄光の架橋

16 Frontier

17 夏⾊

18 Chururi

19 Interlude -harmonies-

20 flowers

21 ビューティフル

22 伏線回収

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/

■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

※FC「ゆずの輪」会員限定販売

Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074

￥4,400(税込)

▼収録曲

1 SUBWAY

2 ビューティフル

3 Chururi

4 伏線回収

5 lowers

▼特典映像

・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-

・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie

■＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞

12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/asiatour_GETBACK/

■＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞

12⽉13⽇(⼟) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

12⽉14⽇(⽇) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/japanlive_GETBACK/

■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞

2026年2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026

関連リンク

◆ゆず オフィシャルサイト

◆ゆず オフィシャルX

◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル