「日経225オプション」12月限プット手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
楽天証券 47( 47)
SBI証券 8( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
