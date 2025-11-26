「日経225オプション」12月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 316( 116)
三菱UFJeスマート 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 12( 12)
豊証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
安藤証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ビーオブエー証券 204( 4)
SBI証券 8( 2)
あかつき証券 2( 2)
JPモルガン証券 400( 0)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 438( 218)
野村証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
モルガンMUFG証券 32( 32)
楽天証券 25( 25)
BNPパリバ証券 18( 18)
豊証券 16( 16)
SBI証券 19( 13)
シティグループ証券 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
みずほ証券 200( 0)
大和証券 20( 0)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
バークレイズ証券 27( 27)
楽天証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
