「日経225オプション」12月限コール手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 26( 18)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
SBI証券 59( 37)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 24( 20)
ABNクリアリン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 26( 18)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
SBI証券 59( 37)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 24( 20)
ABNクリアリン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース