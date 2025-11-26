「日経225オプション」12月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 183( 183)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
モルガンMUFG証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 38( 14)
BNPパリバ証券 13( 13)
みずほ証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 483( 233)
SBI証券 206( 100)
SMBC日興証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
楽天証券 18( 18)
BNPパリバ証券 13( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
ゴールドマン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 11( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 17)
SBI証券 10( 10)
東海東京証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 302( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 183( 183)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
モルガンMUFG証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 38( 14)
BNPパリバ証券 13( 13)
みずほ証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 483( 233)
SBI証券 206( 100)
SMBC日興証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
楽天証券 18( 18)
BNPパリバ証券 13( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
ゴールドマン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 11( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 17)
SBI証券 10( 10)
東海東京証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 302( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース