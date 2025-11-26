◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２６日、東京競馬場

欧州最強馬・カランダガン（セン４歳、仏Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、ダートコースを速めのキャンターで調整。変わらず馬体の雰囲気は良く、状態面に不安は感じられない。同馬を２歳から担当するロベル助手も「緊張を高めるために強めのキャンターをしたけど、非常にいい動きだった。調教師も『動きはフランスにいるときと変わらない』と言っていた」と手応え十分。いいリズムで調整できているようだ。

その強さは同馬を生産、所有する名門アガ・カーンスタッドの中でも抜けている。同厩舎、同馬主には今年の凱旋門賞馬・ダリズがいるが「カランダガンの方が上」とキッパリ。「英チャンピオンＳを勝っているし、２０００〜２４００メートルのどんな競馬にも対応できるので」と大きく胸を張った。

そして思わぬ“吉兆”もたぐり寄せた。２４日、府中の大国魂神社を訪れた同助手は「勝利を願って」と引いたおみくじで、一発で大吉を獲得。天運も味方につけたようだ。０５年アルカセット以来、２０年ぶりの外国馬制覇へ向けて舞台は整っていく。（角田 晨）