名古屋拠点の男性アイドルグループ、BOYS AND MENの元リーダーで、俳優の水野勝（35）が26日放送のテレビ朝日系連続ドラマ「相棒24」（水曜午後9時）第7話にゲスト出演する。このほど取材に応じ、憧れの人気シリーズ出演を果たした思いや見どころを語った。

特命係の杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）が、同じくゲスト出演する大西利空演じる若い男性を探す道中で遭遇する団体で動く村越亮二役。「子どもの頃から見ていたドラマシリーズに出演できてうれしいですし、親や祖父母の世代でも見ている作品。水谷さんと寺脇さんと同じシーンが多かったのですが、初代相棒だった亀山さんが5代目として戻ってきたタイミングで胸を借りることができたのは光栄でした」と振り返った。

関係者のつながりで前作の撮影現場を見学するなどした縁などもありオファーを受け、出演に至った。寺脇らにもあいさつし、「近い将来一緒にできたらいいね」と話していたことが実現した。今回の現場でも「ようやく会えたねという感じで話していただいて。これまでは結構好青年系の役が多かったのですが、今回はまた違う色の役となっているので、そうした役をいただけたのもうれしかったです」と笑顔で話した。

22年5月にグループを卒業し、個人事務所を設立して活動している。今後についても「映像作品に出て1人でも多くの方に知ってもらえるようにお芝居を続けていきたい」と意気込み「今年は上半期は舞台に出て、下半期は映像作品という感じでした。来年以降もいろんな作品に出て、たくさんの方に見て頂きたいです」と力を込めた。

「相棒24」は放送後もTVerやABEMA、TELASAなどで配信中。「僕も作品のファンですし、大好きな作品だからこそみなさんに楽しんでもらえるように現場に行きました。ぜひ放送を楽しみにしてください」と呼びかけた。【松尾幸之介】

◆水野勝（みずの・まさる）1990年（平2）11月22日、名古屋市出身。2010年にスカウトから事務所入りし、BOYS AND MENに加入。翌年からリーダーを務める。役者としては地元愛知のテレビ局制作ドラマをはじめ、2016年の映画「復讐したい」で主演、2017年からはHiGH＆LOWシリーズの映画作品などにも出演。21年に主演映画「お終活〜熟春！人生、百年時代の過ごし方〜」も公開。24年6月にはその続編となる映画「お終活 再春！人生ラプソディ」にも出演した。特技は格闘技、サッカー、ラップ。身長184センチ。血液型O。