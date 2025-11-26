無難ヘア → こなれヘアへ！【40・50代】は「今っぽウルフ」でイメチェン大成功ーッ♡

無難なヘアスタイルに飽きたら「今っぽウルフ」でこなれ感をプラスするのがおすすめ。顔まわりのレイヤーやメリハリのあるシルエットが、大人女性に自然な華やかさを与えてくれそうです。レイヤーで印象が変わるので、イメージチェンジをしたい人にもぴったり。今回は、40・50代が挑戦しやすいウルフヘアをご紹介します。

オンにもオフにもマッチしそう

@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」と紹介しているウルフヘア。トップを重めに残して襟足をすっきりさせることで、落ち着いた印象に仕上がりそうです。きちんと感を演出できるので、カジュアルにはもちろんきれいめな装いにもマッチするかも。

小顔見えが狙えるネオウルフ

こちらのウルフは、外ハネさせた襟足がニュアンス感をプラス。透明感のあるカラーを合わせることで、より軽やかな雰囲気に仕上がっています。@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「カットは360°小顔に見えるようにひし形シルエットに」とコメントしていて、小顔見えを狙う人にもぴったりです。

乾かすだけでおしゃれに決まる

こちらのウルフヘアは、ストレートでも抜け感を演出できるのが嬉しいポイント。乾かすだけでスタイリングできるので、忙しい朝にもぴったりです。顔まわりのレイヤーがフェイスラインを自然にカバーしてくれるのも魅力。

メリハリシルエットが旬な雰囲気

こちらは、毛流れを活かしたメリハリのあるシルエットがおしゃれ。ウルフヘアのレイヤーによって自然にボリュームアップできそうです。@osm1019さんは、「サロン帰りの仕上がりが長く続き、毎朝のスタイリングもラクに決まります！」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri