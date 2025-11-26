ÄÔÈ¯É§»á¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡¡¼Ò²ñ¿Í»þÂå¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤ÊÄ¶ÂçÊªÁª¼ê¤È¡È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê67¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°Õ³°¤ÊÄ¶ÂçÊªÁª¼ê¤È°ì»þ¡È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´²ìÅì¹â¹»¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÄÌ±¿¤Ç7Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢1983Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ÇÀ¾ÉðÆþ¤ê¤·¤¿ÄÔ»á¡£
¡¡25ºÐ¤Ç¤ÎÃÙ¤¤¥×¥íÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»1462°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó5ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ8ÅÙ¤È¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î³èÌö¤Çµå»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¤Û¤ÜÌµÌ¾¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¤Ç¤ÏºßÀÒ¤·¤¿7Ç¯´ÖÁ´¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¹â¹»¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï»°ÎÝ¡£¤À¤¬¡¢ÆüÄÌ»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç1»î¹ç¤À¤±ÆóÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿ºÝ¡¢»³ºêÍµÇ·¤Î¸å³ø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤ÆÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄÔ»á¡£Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÂçÊªÁª¼ê¤¬Êä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åö»þ¡¢Åì¼ÇÉÜÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¡©Íî¹ç¤µ¤ó¡×¤È¥×¥íÆþ¤êÁ°¤ÎÍî¹ç»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÄÔ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢½©¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤Ï¡Ö3È¯¤Ç¤¹¤è¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¡£À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¾×·âÅª¤Êµ²±¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£