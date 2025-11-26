【ポイント】

・天気は下り坂。西日本は一時、雷雨。北日本は雨風が強まる。

・雨のあと、西日本の広範囲に再び黄砂。洗濯物や車の汚れなどに注意。

・南風が強まるため、西日本は20度前後。

【全国の天気】

低気圧や前線が近づくため、西から天気は下り坂です。一時的に雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本や北陸は次第に風が強まり、荒れた天気になるおそれがあります。

また、雨のあとは、西日本の広い範囲で、中国大陸からの黄砂が飛来するでしょう。見通しが10キロ未満となるおそれがありますので、洗濯物や車の汚れにご注意ください。

南風が吹くため、全国的に気温が高く、西日本では20度の暖かさになりそうです。関東も天気は下り坂で、夜は南部で雨の降る所がありそうです。帰りが遅くなる方は傘をお持ちください。

■予想最低気温（前日差）

札幌 1度（ -4 11月中旬）

仙台 5度（ -3 11月中旬）

新潟 6度（ -4 11月中旬）

東京 7度（＋1 平年並み）

長野 2度（ -1 平年並み）

名古屋 7度（ -1 平年並み）

大阪 6度（ -4 12月上旬）

広島 8度（±0 11月中旬）

高知 8度（±0 平年並み）

福岡 8度（ -2 12月上旬）

鹿児島 10度（±0 11月中旬）

那覇 19度（±0 平年並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 8度（＋1 11月中旬）

仙台 13度（＋1 11月中旬）

新潟 16度（＋1 11月上旬）

東京 16度（ -3 11月中旬）

長野 15度（＋4 11月上旬）

名古屋 17度（ -1 11月中旬）

大阪 19度（＋4 11月上旬）

広島 19度（＋1 11月上旬）

高知 18度（ -1 平年並み）

福岡 19度（＋4 11月中旬）

鹿児島 21度（＋3 11月中旬）

那覇 23度（＋1 12月上旬）

【週間予報】

28日（金）は一時的に冬型の気圧配置となるため、北海道では雪が降り、東北の日本海側でも冷たい雨になるでしょう。その後も北日本には次々と寒気が入りそうです。

29日（土）から30日（日）は西日本や東日本は広く高気圧に覆われて、穏やかに晴れるでしょう。紅葉狩りに出かけるのも良さそうです。ただ、朝晩は冷え込みが一層厳しくなりますので、服装にはご注意ください。

来週からは12月となりますが、師走らしい厳しい寒さになる見込みです。