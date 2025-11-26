第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、サウジアラビアを訪れていることを報告しました。花田さんは現地でWRC（世界ラリー選手権）の最終戦の取材を行っており、初日のディナーの様子を写真付きで紹介しています。



【写真を見る】【 花田虎上 】 サウジアラビアで「格子状の焼き目が鮮やかな厚切りステーキ」を堪能 WRC取材で現地を訪問





花田さんが公開した写真には、ボリューム満点の格子状の焼き目が鮮やかに入った厚切りのステーキが映っています。白い楕円形の皿に盛られたステーキの隣には、小さな器に入ったライスも添えられています。







花田さんは「美味しそうな見た目ですよね 美味しかったです」とコメントしており、実際に食べている様子の写真も公開されています。







さらに、ピクルスのフライも紹介。「塩っ辛くてクリーミーなソースを付けながら食べるのですが美味しかったです」と、その味に満足げな様子を伝えています。







花田さんは同日早朝の投稿で、サウジアラビアに到着したことを報告しており、「今回はWRC世界ラリー選手権の仕事でこちらに訪れています！最終戦を現地からお届けします」と説明しています。

また、「サウジアラビアに到着して少し休憩したあと現地視察してきました」と述べており、精力的に活動を行っていることがうかがえます。







この投稿に、「大きなステーキ 美味しそうですねー」「いつもの笑顔夕食に安堵です エネルギーチャージして頑張って下さいね」「ボリュームたっぷりのステーキ 食べ応えが有りそうです」「お兄ちゃんの大好きな肉 肉 肉〜めっちゃステーキ食べたくなりましたよ〜」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】