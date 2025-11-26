『ワンピース』実写版そっくり？ Mr.1役＆ミス・ダブルフィンガー役のキャスト発表
実写ドラマ『ONE PIECE』（ワンピース）シーズン3に出演する新キャストが発表された。Mr.1役をAWDO AWDO（アウド・アウド）、ミス・ダブルフィンガー役をDAISY HEAD（デイジー・ヘッド）が担当する。
【写真】雰囲気そっくり！『ワンピース』実写版ミス・ダブルフィンガー役のビジュアル
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
実写ドラマシーズン2「INTO THE GRANDLINE」は、動画配信サービス・Netflixにて2026年3月10日に世界独占配信される。
【写真】雰囲気そっくり！『ワンピース』実写版ミス・ダブルフィンガー役のビジュアル
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
実写ドラマシーズン2「INTO THE GRANDLINE」は、動画配信サービス・Netflixにて2026年3月10日に世界独占配信される。