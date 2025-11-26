「えー!?」ビックリマン、超プレミアシールの取引額が判明 餃子の王将「知らんかった度ランキング」も…今夜『ゼニガメ』
きょう26日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、「あの大儲けブーム、今どうなってんねんリサーチ」で盛り上がる。
【写真】ナイナイ矢部＆メッセ黒田、2ショット
ナインティナイン・矢部浩之、メッセンジャー黒田有が、関西の行列店や話題店のゼニのからくりに迫るバラエティー番組。今回は、昭和の時代にムーブメントを巻き起こし、今なお爆儲けし続けるヒット商品の誕生秘話、現在の進化形を大調査する。
ビックリマンチョコは1985年に発売され社会現象になった。40年前、当時の子どもたちを熱狂させたおまけシール「悪魔VS天使シリーズ」は現在どうなって いるのか。全キャラクターのイラストを担当するデザイナーが、ブームの仕掛けを語る。
コレクターの間では希少なシールが高額な金額で取引されており、超プレミアムシールについた値段はなんと1枚260万円（収録当時）と明らかに。スタジオ一同が「えー!?」と驚がくする。
このほか、「餃子の王将」と「IKEA」の知らんと損する新常識も紹介。関西人200人にアンケート を実施し 、意外と知られていないことを「知らんかった度ランキング」にして発表する。全国的にも珍しい24時間営業の「餃子の王将 空港線豊中店」では、知らんかった度80％を超えるラーメンや餃子にまつわる常識が披露される。
■出演
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：鈴木紗理奈、本田望結、石田明（NON STYLE）
アシスタント：山崎香佳（MBS アナウンサー）
VTR出演：浜口京子、すっちー（吉本新喜劇）、ヤナギブソン（ザ・プラン9）、井上裕介（NON STYLE）、鰻和弘（銀シャリ）
