巨人助っ人をめぐって日米争奪戦勃発か　32歳救援右腕に関して「MLBとNPBにとって魅力的な選択肢になる」

ケラーは阪神、巨人でブルペンの一員としてチームを支えた（C）産経新聞社

今季まで巨人で2シーズンプレーした、中継ぎ右腕のカイル・ケラーが今オフ、FAになる見込みとニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が現地時間11月25日に自身のXで伝えた。

【関連記事】「巨人はセンター、レフトも空いている」FAで巨人入り有力な松本剛に球界OBの考察 「阿部監督の好む選手」

ケラーのNPBでのキャリアは阪神からスタート。2022年に阪神に入団すると当初は守護神も務め、その後中継ぎに配置転換となった。特に阪神が日本一に輝いた23年シーズンは27試合に登板、防御率1.71と安定したパフォーマンスを発揮。24年に巨人に移籍後も勝ちパターンの一角を務め、52試合に登板、2勝2敗、20ホールド、防御率1.53と4年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

今季は45試合に登板、1勝1敗6ホールド、防御率3.11。NPB4シーズンで通算158試合に登板、7勝5敗、防御率2.42、奪三振率10.46。

ヘイマン記者はケラーについて「過去4年間日本で最も効果的なリリーフ投手の一人」だったとしながら、「12月1日にフリーエージェントになる予定」と投稿。保留者名簿締め切りが月末の11月30日に迫る中、FAになる予定だと記している。