日産の「“新”フェアレディZ」が魅力的！ “Z32型”旧車オマージュの「専用デカール」×“伝説”パープルの「ヘリテージED」設定！ 高性能「V6ターボ×MT」搭載の26年北米モデルに注目

「Z32」をオマージュした「ヘリテージエディション」

日産の北米法人は2025年9月、2026年モデルの新「Z（日本名フェアレディZ）」を発売しました。

かつての「Z32型」をモチーフにしたパッケージ「ヘリテージエディション」が設定されたことがトピックですが、どのような特徴があるのでしょうか。

日産「Z ヘリテージエディション（日本名：フェアレディZ）」（2026年モデル）

フェアレディZは1969年に登場した2ドアスポーツカーです。6気筒の高性能エンジンとFRレイアウトを流麗でファストバックスタイルのボディに組み合わせ、スタイリッシュなデザインと高いパフォーマンスを両立。

以後、50年以上にわたって進化を続け、国産スポーツカーの代表的な存在となりました。

北米でも初代の「S30型」から販売が続いており、手頃な価格などから全米でヒットを記録。現在も「Z Car（ズィーカー）」という愛称で親しまれています。

現行型（RZ34）は7世代目で、2021年8月に世界初公開されました。2022年1月には日本仕様車が発表されています。

現行型では、先代の大幅リフレッシュという名目ながら、フルモデルチェンジ相当のアップデートが施され、内外装デザインから走行性能に至るまで一新。

パワーユニットは新たに最大出力405馬力・最大トルク475Nm（北米仕様は400hp・350lb-ft）を発揮する新開発の3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」型を搭載。6速MTまたは9速ATを組み合わせ、駆動方式はFR（後輪駆動）です。

内外装のデザインは、初代S30型や、1989年から2000年にかけて販売され、今もなお根強いファンを持つ4代目Z32型などの要素を取り入れ、歴代をオマージュ。これに新世代デザインを融合させ、新たなスタイリングを表現しました。

今回北米で登場した2026年モデルでは、「ボルダーグレー」の新色を設定。さらに新パッケージの「ヘリテージエディション」が設定されました。

ヘリテージエディションは、販売終了から25年が経過したZ32型（北米名：300ZX）をほうふつとさせる専用装備を装着しています。

ボディサイドには、1980年代から90年代にかけて流行したレトロなフォントによるブロンズの「TWIN TURBO」のデカールを貼付。またテールゲートには、TWIN TURBOロゴ入りの専用のカーボンスポイラーを装着。

RZ34型がもつクラシカルなデザインと見事にマッチし、懐かしいスタイリングを実現しました。

リアクォーターの「Z」エンブレムの周囲にも、「HERITAGE EDITION」のグラフィックを施し、特別感を与えています。

さらに、Z32や「スカイラインGT-R」などにも設定があった「ミッドナイトパープル」のボディカラーを用意しました。

日産北米法人によると、ミッドナイトパープルは「日産高性能車の歴史の中で最も愛されている色合いの1つ」だといい、日産が販売してきた様々なスポーツモデルへの敬意を示しています。

インテリアには、「Z」と「HERITAGE EDITION」の刻印をあしらった専用のキッキングプレートと専用フロアマットを装着。エクステリア同様に、所有する喜びと満足感を与えます。

2026年モデルのラインナップは、標準モデルの「Z スポーツ」、機械式LSDや19インチのレイズ製アルミホイール、パフォーマンスブレーキなどを備える「Z パフォーマンス」、「NISMO」による専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル「Z NISMO」が用意されています。

新Z 2026年モデルの価格は4万2970ドル（約633万円）から6万5750ドル（約969万円）。ヘリテージエディションは、Z パフォーマンスグレードに2万940ドル（約31万円）追加する形で選択できます。