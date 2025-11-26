ホカンスでリトリート！ReFaを堪能できる【三井ガーデンホテル大阪プレミア】でワンランク上の私に♡
「三井ガーデンホテル大阪プレミア」にお邪魔しました！三井ガーデンホテル大阪プレミアには全室にReFaのシャワーヘッドが完備。さらに、プレミアムフロアにはドライヤーも設置されています。今回は、オススメのReFaの使用方法など、三井ガーデンホテル大阪プレミアの魅力をお伝えします♡
「三井ガーデンホテル大阪プレミア」でReFaを体験！
「三井ガーデンホテル大阪プレミア」は、水と緑あふれる大阪・中之島にある、レトロモダンなデザインのホテル。
全客室フローリングでバス・洗面・トイレが分離しており、最上階には宿泊者専用の庭園大浴場があります。
また、JR大阪駅からの無料シャトルバスや、肥後橋駅からのアクセスのよさも魅力で、ビジネスや観光など多様なニーズに応えるホテルですよ♡
そんな「三井ガーデンホテル大阪プレミア」では全室にRefaのシャワーヘッドが完備。さらに13階から15階のプレミアフロアの客室にはシャワーヘッドに加えてドライヤーも設置されています。
今回は、魅力たっぷりな「三井ガーデンホテル大阪プレミア」の体験レポをお届けします。
お部屋で充実「ReFaのシャワーヘッド」を使ったおすすめの入浴法をご紹介
プレミアフロアのお部屋にはReFaのシャワーヘッドを始め、ReFa BEAUTECH DRYER SMART（リファビューテック ドライヤースマート）が設置されています。
このサービスをホテルで体験できるのは贅沢♡
シャワーヘッドはウルトラファインバブル搭載で浴びるだけでキレイになれるシャワーです。
そこでおすすめの入浴法をご紹介します！
How to 『STRAIGHTモード』でシルキーバスを作る
まずは『STRAIGHTモード』でシルキーバスを作ります。このときの温度は体温と同じくらいの36度前後の不感湯がオススメ！
体に負担がかからずに副交感神経が優位になるのでリラックス効果も得られますよ。シルキーバスはきめ細かなバブルが肌に浸透して、やさしく皮脂汚れを落としてくれる優れ物です。
さらにこまかなファインバブルが肌に入り込んでいき、角質にも浸透して潤いをキープしてくれます♡
How to 『POINT JETモード』で頭皮を洗う
次に、『POINT JETモード』で頭皮を洗っていきます。通常のシャワーやシャンプーでは落としきれない頭皮汚れを落とすとともに、頭皮ケアでマッサージ効果を得られるのがうれしい♡
この水圧は普段のシャワーでは中々体験できないので、本当にヤミツキになります！
How to 『MISTモード』でお顔や全身の仕上げ
最後は『MISTモード』でお顔や全身の仕上げに入ります。目に見えない毛穴の奥の汚れにマイクロバブルが作用していきますよ。
「ReFa BEAUTECH DRYER SMART」でサロン帰りのうるツヤヘアに♡
お風呂後のお楽しみといえばドライヤーですよね。
ReFa BEAUTECH DRYER SMARTを使えば、サロン帰りのような仕上がりに！
速乾はもちろんですが、乾かすほどに髪がツヤめき、まとまりのある仕上がりはReFaならではです♡ その秘密はイオンと遠赤外線にあります。
ドライヤーが空気中の分子をイオン化し、さらに遠赤外線を放出してセラミックでコーティングするというなんともすごい2つの技術の融合によって、毛先までハイドロイオンを届けていますよ！
More! 豪華アメニティーに注目♡
アメニティーには「DECORTÉ」のアイテムが用意されているので、安心して使えるのがうれしい！
More! ドリンクやお菓子が無料！プレミアフロア宿泊者専用のラウンジ
プレミアフロアの方が限定で使えるラウンジは、ぜひ足を運んでみてほしいです。
体も髪もキレイにしたら、もう外に出るのは憚れますが、ラウンジであればホテル内なのでお部屋の延長上みたいにくつろげます♡
しかも、ドリンクはソフトドリンクだけでなくアルコールも飲み放題のサービスなのがうれしいです！おやすみ前のひとときをラウンジでゆっくりくつろぐ時間は、ホカンスならではの醍醐味ですね。
最上階からの大阪の夜景もキレイです！
More! 朝からおしゃれなごはんを味わえる♡
朝食は九州の食材を始めパンの種類も豊富。ヨーグルトのジャムはお手製でおいしかったです！
「三井ガーデンホテル大阪プレミア」を体験した感想は？
旅行に行くと普段自宅で使っているヘアケアやスキンケアが出来ずにストレスを感じる方も多いかと思いますが、「三井ガーデンホテル大阪プレミア」であれば、ホテルステイしながらいつも以上のケアがかないます♡
まだReFaを使ったことのない方も、ドライヤーとシャワーヘッドを存分にお試しできます！
これから大阪に行くときの常宿は「三井ガーデンホテル大阪プレミア」にしたいと思います！
※ドライヤーはReFa BEAUTECH DRYER PRO（リファビューテック ドライヤープロ）もしくはReFa BEAUTECH DRYER SMART(リファビューテック ドライヤースマート)のいずれかを設置しています。
