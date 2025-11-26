タティスJr.がヤンキース電撃移籍!?　衝撃的な大型トレード案に米騒然「FA選手の獲得よりも遥かに手頃。むしろ破格」

球界の顔とも言える存在感を示しているタティスJr.(C)Getty Images

現地時間11月13日にサイドラー家が球団の売却も含め、球団オーナーとしての選択肢を検討すると発表したパドレス。総額3億ドル（約468億円）の負債を抱えているとされる西の名門の“お家騒動”の中、「球団の顔」とも言えるフェルナンド・タティスJr.の放出に向けた噂が小さくない話題となっている。

【動画】タティスへの死球巡り“乱闘”…ロバーツ＆シルト監督が激昂で退場

仮に実現すれば、文字通りの“ビッグディール”だ。現在26歳のタティスJr.は、2021年2月に20234年までの14年3億3800万ドル（約527億2800万円）の長期契約をパドレスと締結。チーム、いや球界のニュースターとして君臨している。

同契約には2028年までのトレード拒否条項も付帯。また、タティスJr.は内外野をマルチにこなし、打線のコアとなる強打者でもあるため、「パドレスはトレードするつもりがない」（地元紙『San Diego Tribune』）とも伝えられてもいる。

しかし、球団の抱える負債額はタティスJr.の契約規模とほとんど合致する。そのため、買い手となる球団の提示内容次第では、本人を納得させた上で、契約を見直しての放出も「やむなし」という見方は少なくない。

いまだ噂の域を出ていないものの、カリスマスラッガーのトレードの話題は米メディアを賑わせる。米専門サイト『Fan Sided』は「タティスJr.のトレードが成立すれば、ヤンキースはワールドシリーズ優勝候補の上位に確実に躍り出る」と断言。さらに「ニューヨークなら彼の居場所を見つけることができる」と、単年2400万ドル（約37億5000万円）となる年俸が生むメリットを伝えている。