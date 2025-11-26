ゆずが、ライブ映像作品『LIVE FILMS 図鑑』を2026年2月25日にリリースする。

同作品は、2024年10月から2025年3月までの約半年間にわたって開催された大規模アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA』より、ゆずの地元であり自身が最多公演日数記録を持つ神奈川 横浜アリーナでの公演の模様を収録。18thアルバム『図鑑』を携えて行われ、追加公演を含め全36公演で34万人を動員した。

本ツアーでは、フラワーアーティスト 東 信が主宰するクリエイション集団 AMKK全面協力のもと、『図鑑』の世界観をパフォーマンス、映像、照明の融合により表現。「栄光の架橋」「夏色」のほか、アルバム収録曲「ビューティフル」「Chururi」「伏線回収」、リリース直後のライブ披露となった「flowers」まで、息を呑む演出やソリッドな演奏でメッセージを放つ楽曲から、会場が一体となり温かく幸福感に包まれるシーンなど、最新のアート×エンターテイメントを体感することができる。

同作品は、ライブ本編が収録された通常盤のほか、ファンクラブ『ゆずの輪』会員限定盤として『SPECIAL ART BOX』が発売。2024年2月24日の横浜アリーナ公演のみで限定披露された「付録」のライブ映像や、ゆず×日産SAKURA『YUZUご当地図鑑』、ライブの臨場感を音源でも楽しむことができるライブCD、オリジナルライブフォトカードなどの特典が付属される。

また、『LIVE FILMS 図鑑』と同時発売で、MV集『録歌選 図鑑』をファンクラブ『ゆずの輪』会員限定アイテムとして受注販売することも決定。「SUBWAY」から「flowers」までのMVに加え、「SUBWAY」の制作に密着したドキュメンタリー番組としてストリーミング配信販売された『Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-』が収録されるほか、北川悠仁が単身でロサンゼルスに渡って撮影を行い、アリーナツアー内で使用された映像素材に未公開映像を加えた『北川悠仁 × 図鑑 Special Movie』が特別収録される。

なお、本日より『LIVE FILMS 図鑑』の予約受付がスタート。ジャケット写真や収録内容が発表されているほか、公式SNSにてティザームービーも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）