½÷»ÒÂçÀ¸Ž¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë²¿¤«Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ÄŽ£ºÇ¿·µ¡´ï¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤Î"ÈÜÎô¤Ê¼ê¸ý"
¢£ÈÈºá¼Ô¤¬ÊØÍø¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò»È¤¦¤È¡Ä
11·î11Æü¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤È¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡ÊDV¡ËËÉ»ßË¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£²þÀµ¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢µöÂú¤òÆÀ¤Ê¤¤Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¤Î¶Ø»ß¤À¡£
Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ÎËÜÍè¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤±¤ÆÊ¶¼º»þ¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ý¤ÁÊª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æµï¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
AirTag¤Ï500±ß¶ÌÂç¤È¾®¤µ¤¯¡¢½¼ÅÅ¤»¤º¤È¤â1Ç¯¤¯¤é¤¤ÅÅÃÓ¤¬»ý¤Ä¾å¡¢5000±ßÄøÅÙ¡£Â¾¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2000¡Á3000±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤é¤Ë°Â²Á¤À¡£¤³¤Î¥¿¥°¤òÂ¾¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÇ¦¤Ð¤»¤¿¤ê¡¢¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤äµï¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÍÑ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢µöÂú¤Ê¤·¤ÎGPSµ¡´ïÅù¤ò»È¤Ã¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢AirTag¤ÏGPSµ¡´ï¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Bluetooth¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÕ¶á¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò²ð¤·¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÆÃÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤¬Â¿È¯¡£·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥°¤ò°ÍÑ¤·¤¿Èï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë3ÇÜ°Ê¾å¤ËµÞÁý¡£2025Ç¯¤â9·î»þÅÀ¤ÇºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë·ï¿ô¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Îµ¬À©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢£¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËAirTag¡×¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¼ê¸ý
¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¤Ë²¿¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¥¤¤ÌÜ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¤«¤éAirTag¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£AirTag¤Ã¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤¢¤ë½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤À¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢AirTag¤Ê¤É¤ò»Å¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ê¸ý¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§Ä´ÄäÃæ¡¢É×¤Ë½êºß¤ò±£¤·¤ÆÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤È¤ÎÌÌ²ñ»þ¡¢É×¤¬Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤òÆþ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÅÏ¤¹»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Â£¤êÊª¤Ë¡¢GPSµ¡´ï¤äÅðÄ°´ïÅù¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤è¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿VTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼°¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËGPSÈ¯¿®´ï¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¸ø¼°X¤Ï2024Ç¯2·î¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±Ää»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¼Ö¤ËAirTag¤Ê¤ÉÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
µþÅÔÉÜ·Ù¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤ËAirTag¤òÆ±Î½¤Î¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤ÎÃË¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤ß¤Î½÷À¤¬¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ç¯¡¢¼¢²ì¸©¤ÇÃË¤¬ÃÎ¿Í½÷À¤Î¼Ö¤Ë¼«¤é¤Î¼Ö¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»¡¢½÷À¤òÏ¢¤ìµî¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢´Æ¶ØÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤Ï¡¢½÷À¤Î¼Ö¤ËÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µïÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢AirTag¤ò¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë»Å¹þ¤ó¤ÇÄÉÀ×¡£Èà¤¬Â¾¤Î½÷À¤Èµï¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¡¢½÷À¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¾å¡¢»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿Èà¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹âµé¼Ö¤ÎÅðÆñ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÊ£¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤Ë¾¡¼ê¤ËÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÊÝ´É¾ì½ê¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÅð¤à¼ê¸ý¤À¡£
¢£ÉÔ¿³¤ÊAirTag¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»öÁ°ÀßÄê
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ï¡¢¤±¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖAirTag¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤è¤¦¡£
¤½¤ÎÄÌÃÎ¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆÀ¸¡×¤È¥¿¥Ã¥×¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡Ö¶á¤¯¤òÃµ¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤ò»È¤¦¤È¡¢²èÌÌ¤Î»Ø¼¨¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆÀ¸¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¿³¤ÊAirTag¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢iPhone¤Î¾åÉô¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌÃÎ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹ID¡¢AirTag¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ²¼4·å¤Þ¤¿¤ÏÉú¤»»ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Web¥µ¥¤¥È¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
µÏ¿¤Î¤¿¤á¤ËAirTag¤È»ý¤Á¼ç¾ðÊó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ý¤ÁÊª¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¼ê½ç¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÌµ¸ú²½¤·¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í¤òÄä»ß¤·¤è¤¦¡£¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏŽ¤»öÁ°¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¦¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¢ª¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¥ª¥ó
¡¦¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¢ª¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¢ª¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤ò¥ª¥ó
¡¦¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖBluetooth¡×¤ò¥ª¥ó
¡¦¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖÄÌÃÎ¡×¢ª¡Ö¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÄÌÃÎ¡×¢ª¡ÖÄÌÃÎ¤òµö²Ä¡×¤ò¥ª¥ó
¢¨µ¡Æâ¥â¡¼¥É¤Ï¥ª¥Õ
°ÊÁ°¤ÏAndroidÃ¼Ëö¤Ç¤ÏÄÌÃÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÔÌÀ¤Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥é¡¼¥È¡×µ¡Ç½¤Ç¸¡½Ð¤Ç¤¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï½é´üÀßÄê¤ÇÍ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¶ÛµÞ¾ðÊó¤È¶ÛµÞÄÌÊó¡×¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£AirTag¤¬ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë
°ìÊý¡¢AirTag¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈÈºá¤òÅ¦È¯¤Ç¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡¢ÁÒ¸Ë¤«¤é¸¼ÊÆ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£º£Ç¯2·î¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¤¢¤ëÇÀ²È¤Ç30¥¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¤ÎÊÆÂÞ¤¬10ÂÞ¤Û¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤¬ÊÆÂÞ¤ËAirTag¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ôÆü¸å¤Ëº£ÅÙ¤ÏAirTagÆþ¤êÊÆÂÞ2ÂÞ¤¬Åð¤Þ¤ì¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò´ð¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ò³ä¤ê½Ð¤·Ž¤ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
AirTag¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ÏÊØÍø¤À¤¬¡¢°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡¢ÌµÃÇ¤ÇÂ¾¿Í¤Î½ê»ýÉÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤À¡¢µ¬À©¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°ÍÑ¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÀßÄê¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¹â¶¶ ¶Ç»Ò¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¢¤¤³¡Ë
À®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£SNS¤ä¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡¢ICT¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ã¼Ô¤ÏLINE¤Ë¡Ö¡£¡×¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¡Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎSNS¹ÖµÁ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦ÁÊ¸¸Ë¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ü¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡£¸µ¾®³Ø¹»¶µ°÷¡£
¡ÊÀ®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø ¹â¶¶ ¶Ç»Ò¡Ë