「AIで作ったと言ってくれ」ラランド・ニシダ、謎写真投稿にファン困惑！ 「恐怖でしかない」「これ夢？」
お笑いコンビ・ラランドのニシダさんは11月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。謎の写真を公開したところ、ファンからツッコミが殺到しています。
【写真】ラランド・ニシダの謎写真
ファンからは「何してる！？笑」「これ夢？」「どういうお笑い？」「恐怖でしかない」「AIで作ったと言ってくれ」「ニシダの足がこんなに細くて綺麗なわけない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どういうお笑い？」ニシダさんは、1枚の写真を投稿。大勢の美女たちに囲まれたニシダさんは、なぜかふんどしを着用しています。頭の後ろで手を組んだポーズとしたり顔も含め不思議な写真で、考えても謎は深まるばかりです。
「ララチューンの企画である事を願うばかり」の声もほかにも「ララチューンの企画である事を願うばかり」「こんなん神企画確定じゃん」といった声が。ニシダさんはラランドの公式YouTubeチャンネル「ララチューン」にて、さまざまな企画に挑戦しています。特に、架空のロケ企画で遠方に行かされる「ロケバラシドッキリ」シリーズが人気です。気になった人は、視聴してみてくださいね。
