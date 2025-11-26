¡È»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¼ÒÄ¹¼Í»¦»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¡¡Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÈï¹ð¤ÏÌµºá¼çÄ¥¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¡×°äÂ²¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î¶«¤ÓÀ¼¤Ê¤É¤¢¤¬¤ê°ì»þµÙÄî¤Ë
¡¡¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎºÛÈ½¡¢ÃË¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¡¡£±£±·î£²£¶ÆüÄ«¡¢½é¸øÈ½¤òÁ°¤ËºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡Ö¹©Æ£²ñ¡×·Ï´´Éô¤ÎÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê£µ£¹¡Ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿£µ£²ÀÊ¤Î°ìÈÌËµÄ°ÀÊ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏºÛÁ°¤Ë¤Ï£±£³£¶¿Í¤¬ÃêÁª·ô¤òµá¤áÎó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËµÄ°¤ÎÃêÁª·ô¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í¡Ë¡Ö»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦Æ°µ¡¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¸«¤¿¤¤¡×
¡ÊËµÄ°¤ÎÃêÁª·ô¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í¡Ë¡Ö¾õ¶·¾Úµò¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¿¥Ð¥³¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ê»ö·ï¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¡Ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÅì¤µ¤ó¤ÏËèÄ«£¶»þ¤Ë½Ð¼Ò¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ç¡¢»ö·ï¤Ï¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡£´ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÅì¤µ¤ó¤ÏµÒÀÊ¤«¤é¿ßË¼¤¬¸«¤¨¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¦¾¡×¤òºÆ·ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¦¾¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡ÂçÅìÎ´¹Ô¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³£°Å¹°Ê¾å¤òÊÄ¤á¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ë²¦¾¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡×
¡¡µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é£¹Ç¯¸å¡£
¡ÊµþÅÔÉÜ·Ù¡¡ÃæÌî¿ò»Ì·º»öÉôÄ¹¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¡Ë¡ÖÅÄÃæ¹¬Íº¡¢ÃËÀ£±Ì¾¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿£Ä£Î£Á·¿¤¬¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂçÅì¤µ¤ó¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÅÄÃæÈï¹ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤ÈÅÄÃæÈï¹ð¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤ä¡¢ÇØ¸å´Ø·¸¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¸å¡¢²¦¾¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÆÃÄê¤Î´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤Ê¤É¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°ú¤¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£±£·£°²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¤È¸øÉ½¡£ÂçÅì¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¹©Æ£²ñ¤ÎÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¡²¬¸©·Ù¤Î£Ï£Â¤Ï¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤ÏºÛÈ½¤Ç¡ÖÈÝÇ§¡¦ÌÛÈë¤ò´Ó¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÊ¡²¬¸©·Ù£Ï£Â¡¡é®Àµ¹§¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼«¶¡¤È¤«¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä»Ø¼¨¼Ô¤ò¶¡½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤¬Ç§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ð¥ä¥¯¥¶¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÅì¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï£Í£Â£Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ä
¡ÊÂçÅì¤µ¤ó¤Î°äÂ²¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ¬´ôÅÀ¡¢¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿£²£¶Æü¤Î½é¸øÈ½¡£ËµÄ°ÀÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¸·²üÂÖÀª¤Î¤Ê¤«»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¡£
¡¡º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢Çò¤¤¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÆþÄî¤·¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¡£ºÛÈ½Ä¹¤«¤éµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¡ÊÅÄÃæÈï¹ð¡Ë¡Ö»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤¶¢Æ»¤ò»Ö¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÏÅþÄì¾µÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤¤¤Á¤É¿½¤·¤Þ¤¹¡¢»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿À¼¤Ç¼çÄ¥¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤â¡ÖÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤óÌµºá¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¸¡»¡Â¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë°äÂ²¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬¡Ö²¿¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ó¤Í¤ó¤ä¡£²¿¤¬Ìµºá¤ä¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢ËµÄ°ÀÊ¤Ê¤É¤«¤é¤âÀ¼¤¬¤ä¤Þ¤º¡¢ºÛÈ½¤Ï¡¢°ì»þµÙÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö»ö·ï¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì£²ËÜ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢£Ä£Î£Á·¿¤¬Èï¹ð¤ÈÆ±°ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅÄÃæÈï¹ð¤¬»ö·ïÄ¾Á°¤ËÁÈ°÷¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÅÁ¤¨²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤âµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë»Ý¤òÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤Ï»ö·ïÅöÆüÊ¡²¬¸©¤Ë¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸¡»¡Â¦¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê»ö¼Â¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤ÏÍèÇ¯£±·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£