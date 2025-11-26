インフルエンザ対策に「歯磨き」が効果的だという研究結果が注目されています。5分以上の丁寧な歯磨きを行うことで、唾液の免疫力が高まり、感染を抑える効果が期待できるといいます。

■5分の歯磨きでウイルス抑制力が向上





10月28日にライオン株式会社が発表した研究によると、インフルエンザ対策に「歯磨き」が有効であることが明らかになりました。

20代から50代の健康な男女16人に、普段のやり方で5分間歯磨きをしてもらい、その前後の唾液を分析。その結果、唾液のウイルス抑制力が大幅に向上し、ウイルスの細胞感染を抑える力は歯磨き前の1.5倍になったといいます。

この研究結果を受けて、神奈川歯科大学の槻木恵一教授は「他に例を見ない発見。丁寧な歯磨きで口内の清潔感が高まり、唾液が持つ本来の免疫機能が働いた」と評価しています。

■効果的な歯磨きのポイントは





では、どのように歯磨きをすれば、より効果的なのでしょうか。

槻木恵一教授は、次の3つのポイントを挙げています。「人混みなど感染リスクが高い場所へ行く前に磨くこと」、「5分以上磨くこと」「順番を決めて磨き残しを防ぐこと」。



これらを意識して行うことで、より効果が高まるとしています。



2025年10月31日放送