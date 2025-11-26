歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。朝から昼にかけての様子を写真付きで投稿しました。寒さで「ベッドから出られない」と明かしながらも、朝のコーヒータイム、温泉、そして豪快な昼食まで、充実した1日の様子を公開しています。

【写真を見る】【 市川團十郎 】 朝コーヒーから温泉、そして500グラムステーキ 「食欲わんぱくです」 充実の1日を公開





朝7時過ぎの最初の投稿では「最近は少し眠る時間多めです」と語り、「おそらく寒さにやられ気味」と季節の変わり目を実感している様子。その後「今日は秋晴れ」と朝コーヒーの写真を添えて投稿し、「ほっとする」とリラックスした様子を綴りました。







朝のひとときを過ごした團十郎さんは「朝温泉きました」と投稿。「季節の変わり目でリズム少し崩れた感あり」と体調管理に気を配っている様子も伺えます。







昼過ぎには驚きの投稿が。「肉500グラム。瞬間で食べ終わりました」とステーキの写真とともに報告し、「食欲わんぱくです、、まだいける、、」と旺盛な食欲をアピールしました。







團十郎さんは今週末について「ベストアーティストに出演と京都で舞台です。結構忙しい」と予定を明かし、「がんばろ」と意気込みを語っています。







この投稿に、「ものすごい食欲旺盛 元気のバロメーター」「わんぱくステ―キ召し上がれる元気なによりなりです」「きっとお肉を身体が欲していたのですね たまにはモリモリ食べちゃいましょ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】