¡¡²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡Ø¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Ë¸ø¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¡£²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬»á¤¬¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Ï¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¹ñÊ¬»á¼«¤é¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¡¢¡ØÀÄ¾¯Ç¯¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡Ù¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂ¨ÃÇ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö»ä¶¦¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤òÂè°ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â´Ø·¸¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤µ¤ì¡¢àÆó¼¡²Ã³²á¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ØÅú¤¨¹ç¤»¡Ù¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡Ö½¾Íè¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»ä¶¦¤Ï¹ñÊ¬»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌç¸Í¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¹ñÊ¬»á¤ÎÂåÍý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÔ¿®´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¹ñÊ¬»á¤ÎÂåÍý¿Í¤¬»ä¶¦¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤Ê¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔ¿®´¶¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¼ÒÄ¹Ê¡ÅÄ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø»þ´ü¤¬¤¤¿¤é¹ñÊ¬»á¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£¶·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£Æü¥Æ¥ì¤Î¤³¤Î¼êÂ³¤¤ËÀµÅöÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¿½Î©½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£