¡ÊCNN¡Ëº£Ç¯¤ÎÌîÀ¸À¸Êª¼Ì¿¿²È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î°ì¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë1Ëç¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»ó¤¬´ä¤ÎÃ¼¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¥³¥Ö¥é¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î1Ëç¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌ¿¤¬¤±¤Î¤è¤¦¤ËÍ»ÉÅ´Àþ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÃì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¤Î1Ëç¤Ë¤Ï¡¢1Æ¬¤Î¥¾¥¦¤¬¤´¤ß½èÊ¬¾ì¤Ç¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÇÑ´þÊª¤Î»³¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥í¥ó¥É¥ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¼Ì¿¿²È¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6Ëü636ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Ï¤³¤ÎÃæ¤«¤éÅ¸¼¨¤¹¤ë100ÅÀ¤òÁª¤Ó¡¢10·î14Æü¤Ë¤Ï³ÆÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤È¤â¤ËÂç¾Þ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¶õÃæ¡¢¿åÃæ¡¢ÃÏ¾å¤È¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¼«Á³¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥°¥ì¥´¥ê¡¼»á¤ÏÆî¶Ë¤ÎÉ¹Ãª¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤Ç2¥«·î¤ò²á¤´¤·¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤¬É¹¤Î¼ÐÌÌ¤òÅÁ¤Ã¤Æ³¤¤Ë²¼¤ê¡¢±Â¤òÃµ¤¹ÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥ë¡¼¥È¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤¬15¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£ÆÞ¤ê¶õ¤äÎ®É¹¤òÇØ·Ê¤ËÃªÉ¹¤ò²£ÀÚ¤ë¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤Î±óÂ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤ª¤µ¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥é¥ë¥Õ¡¦¥Ú¥¤¥¹»á¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤Î·²¤ì¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¡¢¥¯¥é¥²¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤è¤¦¤ÈÂÎ¤Ë¥ï¥»¥ê¥ó¤òÅÉ¤ê¡¢¿åÃæ¤ËÀø¤Ã¤¿¡£
ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î´Ö¤Î¤·¤Ð¤·¤Ð¶ÛÄ¥¤òÈ¼¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬ÊÝ¸î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Á¡¢´Ä¶¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿²È¤â¤¤¤¿¡£
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¤´¤ß½èÊ¬¾ì¤òÊâ¤¯¥¾¥¦¤ò»£±Æ¤·¤¿¥é¥¯¥·¥µ¡¦¥«¥ë¥Ê¥é¥È¥Ê»á¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤´¤ß¤¢¤µ¤ê¤¬Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë´í¸±¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ÇÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£»á¤Ï¡¢¼Ö¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÃì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£À¸Â©ÃÏ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌÚ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÃÏ¾å¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÑÈË¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
