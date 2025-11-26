熊本市の繁華街にあるビルへ侵入したとして、いずれも住所不定の16歳の女子高校生と15歳の少年が、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。

2人はともに家出中で、侵入した理由は「生活するため」でした。

2人は、熊本市中央区下通にあるビルに、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。

今日（26日）午後、ビルの近くに住む人から「若い男女がビルで無断で生活しているようです」と110番通報がありました。

その後、2人が5階建てビルの2階ベランダに侵入したところを、駆け付けた警察官が確認し、通報から約30分後の午後2時過ぎに2人を現行犯逮捕しました。

ビルの2階部分は空いた状態で、他に人はいなかったということです。

警察によりますと、2人は知人関係にあり、ともに県外から家出中で、家を出たのは1か月ほど前とも見られています。

警察の取り調べに女子生徒は「家出をしていて、ここで寝泊りをしていた」、少年は「2人で一緒に生活するために侵入した」と容疑を認めているということです。

警察は県外からの移動手段や、この間をどのように生活していたのかなど調べを進めています。