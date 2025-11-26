【GiGO BLiX茅ヶ崎】 11月27日9時30分 オープン 住所：神奈川県茅ヶ崎市新栄町11－8 「BLiX茅ヶ崎」3階 営業時間：9時～21時

GENDA GiGO Entertainmentは、神奈川県茅ケ崎市の大型複合商業施設「BLiX茅ヶ崎」の3階に「GiGO(ギーゴ) BLiX茅ヶ崎」を11月27日にグランドオープンする。

「GiGO BLiX茅ヶ崎」は、クレーンゲームを中心に、音楽ゲームや体感ゲーム、キッズゲーム、プリントシール機を備えたゲームセンター。クレーンゲームは、広い可動範囲でエキサイティングにプレイできる最新型の「GiGO CRANE」を36台導入。プリントシール機も地域有数の４台を設置する。

豊富なゲームの種類と充実のラインナップで、学生や若い世代はもちろん、ファミリー、シニア世代など、幅広い年代の方に楽しめる施設となっている。さらに、同店では年間を通じて最新の人気キャラクター景品や、当社限定のイベント・景品など、GiGOならではの豊富なコンテンツの展開を予定している。

「GiGO BLiX茅ヶ崎」概要

・住所：神奈川県茅ヶ崎市新栄町11－8 「BLiX茅ヶ崎」3階

・アクセス：JR東海道本線・相模線「茅ヶ崎」駅北口より徒歩3分

・営業時間：9時～21時

・営業面積：234.5坪

・設置台数：合計141台

クレーンゲーム/117台、音楽ゲーム/8台、体感ゲーム/5台、キッズゲーム/6台、プリントシール機/4台、大型カードゲーム/1台

・店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/chigasaki/

・電子マネー：非対応

・GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.