聴覚に障害があるアスリートたちの祭典、デフリンピックは26日閉幕し、11日間の熱い戦いが終わりました。日本選手団は史上最多となる55個のメダルを獲得。山形県勢が金・銀・銅のメダルラッシュに貢献しました。



25日に行われたバスケットボール女子の決勝。今回の大会で初めての決勝進出を果たした日本は前回大会の優勝国・アメリカと対戦。

鶴岡市出身で背番号23の小鷹実春選手も先発しました。

第1クオーター。赤のユニホームの日本は小鷹選手にボールを集めます。





3ポイント「日本速攻で2点を決めました」速攻「3ポイント決まりましたきょう2本目の3ポイント」小鷹選手の3ポイントシュートや速攻で得点を重ねた日本。第3クオーターまでにアメリカに5点のリードを広げ最終クオーターに突入します。追いかけるアメリカ、しかし日本は小鷹選手を軸にリードを維持。歓喜の瞬間「わずか1点差で日本がデフリンピックで初優勝 初の金メダル」日本が65対64で前回王者のアメリカを下し、デフリンピック初の金メダルに輝きました。小鷹選手はこの試合、チーム最多の24点を決め、日本の快挙に貢献しました。一方、サッカー男子も初の決勝進出を果たし金メダルをかけて世界ランク3位のトルコと対戦しました。酒田市出身の斎藤心温選手はセンターバックでフル出場しました。母校の羽黒高校ではサッカー部の後輩が動画配信を見て応援します。羽黒高サッカー部 黒沼謙吾キャプテン「斎藤選手は夢や希望を与えてくれる選手なので自分も山形県を盛り上げるとか目標になります絶対金メダル取ってくれると思います」ところが、試合開始早々の前半4分。一瞬のスキを突かれトルコに先制を許します。しかし、前半7分。「3番、斎藤心温です。パスが入ってゴール！」斎藤心温選手からの正確なロングパスからすぐさま同点とします。しかし、直後の前半7分、トルコの速攻で日本は守備を崩され再びリードを許します。後半、日本は何度もチャンスを作りますが、トルコの固い守備を崩すことが出来ないまま試合終了のホイッスル。日本は悔しい準優勝で大会を締めくくりました。試合後ピッチ上では表彰式が行われ斎藤心温選手ら日本代表の胸には初めて獲得した銀メダルが輝きました。水泳女子400メートルメドレーリレー決勝には酒田市出身の斎藤京香選手が第3泳者として出場。実況「日本が2位に上がりました！」斎藤選手は順位を1つ上げて最終泳者につなぎます。結果、日本は中国、イギリスに次いで3位に入り銅メダルに輝きました。斎藤選手のデフリンピックでのメダル獲得は、前回大会で初優勝したバタフライ100メートルに続き、2大会連続です。2大会連続でのメダル獲得は、県勢では史上初となりました。