¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥Õ ¥«ー¥Ó¥£¡×¤Î2¼¡Í½ÌóÈÎÇä¤¬¼Â»Ü·èÄê¡ª¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡¡»°±ÑËÇ°×¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥Õ¡×¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥Õ ¥«ー¥Ó¥£¡×¤Î2¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï44,000±ß¡£
¡¡¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥Õ ¥«ー¥Ó¥£¡×¤Ï2·î¤ËÂè1²ó¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥´¥é¥ä¥®¤ÎÌÓ¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÅ·Á³¤ÎÁ¡°Ý¤òÍÑ¤¤¤Æ¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë2¼¡Í½Ìó¤ÏÅ¹Æ¬Í½Ìó¤ª¤è¤ÓÀìÍÑÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï11·î27Æü¤è¤êÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£Å¹ÊÞ¤Ï¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¸¶½ÉÅ¹¤È¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥ÉÂçºåÇßÅÄÅ¹¡¢¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¤Î3Å¹ÊÞ¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ï2026Ç¯2·î2Æü10»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¡¢3·î¾å½Ü¤ËÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ë¡£Å¹ÊÞÊ¬¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈÊ¬¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
