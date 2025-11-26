今週は静岡の高校生が主役になる「青春SPARK WEEK」。勉強や部活、仲間との時間など、静岡の高校生が輝く瞬間をお届けします。今回は、日本に昔から生息する生き物を外来種から守る活動をする高校生たちを紹介します。



ペットなどとして日本に持ち込まれた生き物が捨てられたり逃げ出したりして国内で大繁殖し元々日本にいた生き物たちの生態系を全国各地で脅かしていて大きな問題となっています。





それは静岡県内でも…。緑豊かな湿地環境が広がる静岡市の「麻機遊水地」でも特に被害が大きいため、「特定外来生物」に指定されているカミツキガメをはじめ、繁殖力の強い外来の魚などが数多く確認されています。そんな外来生物から日本の在来生物を守ろうと活動する高校生がいます。11月はじめ、少し肌寒くなってきた土曜日の朝。（静岡北高校の高校生）「おはようございま～す」長靴などを手にやってきたこの高校生たちの正体は…。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「科学部生物多様性班です」何やらたいそうな名前ですが、その目的はというと…。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「このわなを使ってカメの捕獲調査をします」さらに、別のグループも…。（静岡北高校 科学部 増木 蔵大さん･2年）「科学部の生物班です。これは魚を捕るタモ網です。今から分布調査するために魚を捕りに行きます」彼らは静岡北高校の科学部で、日頃から生物や化学など幅広い研究を行っていてその成果は、国内外で数々の受賞歴があるなど大人顔負けの研究者集団なのです。今回は“カメと魚”の調査とのことですが、いったい何をするのか、同行させてもらいました。「麻機遊水地」に到着すると、生徒たちは早速、準備に取り掛かりました。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「エサには魚の切り身のアラを使用しています きょうはブリとかハマチとかマグロとか色々使っています」慣れた手つきでカメの捕獲用の罠にエサを入れていきます。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「毎週やっています。何年と先輩方から受け継いでもう14年ぐらい続いています」実は、14年前から代々受け継ぎ続けているというこの活動。その目的は…。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「自然環境の保全と在来種の保護と個体数を増加していくために行っています」外来生物に脅かされているこの場所にもともとあった生態系を守ろうと県の許可を得て捕獲調査を行っているのです。これまで14年間の調査で、「こども病院」の南東に広がる麻機遊水地の第3工区では、在来種の二ホンイシガメが確認されている一方で、外来種のミシシッピアカミミガメやクサガメが多く生息し、なんと9割が外来種となっているのです。外来種は繁殖力が強いため、捕獲して駆除してもなかなか減らないといいます。（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年）「割合的にはまだ外来種の方が圧倒的に多い。まずは在来種と外来種が生息していても在来種が安心して暮らせる環境、生態を作っていくことが必要だと思います」少しでも外来種の数を減らそうと、捕獲するための罠を次々と仕掛けていきます。（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年）「手首のスナップを効かせてできるだけ遠くにふわんと飛ばします」（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年）「100点 100点です めっちゃ真っすぐですよね」これは2年生の大村さん。中学ではバドミントン部だったといいますが…。（静岡北高校 科学部 大村 歩花 さん･2年）「バドミントンの時に使ってた服使っています。やはり大学に行きたいので、科学部の方が…成績がいい？というか…」将来を見据えた現実的なプランを考えているようです。ところで、外来種の存在は、私たちの生活に無関係ではありません。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「外来種は農作物を食い荒らしてしまったり、人に感染症とかそういった病気をもたらすこともあるので人の生活にも深く関わっていると考えています」生徒たちは、在来生物だけでなく静岡に住む人たちの暮らしや環境も守りたいと考えているのです。この日は、16個のわなを仕掛けました。これを回収するのは4時間後。捕獲は成功するのでしょうか。一方、魚を調査するグループは…。（静岡北高校 科学部 増木 蔵大さん･2年）「あまり魚が住むのに適している環境とは言えないと思います」まず最初に、水質の検査を行います。そのあと、たも網を使い、各ポイントで魚がいるか調査する生徒たち。様々な稚魚がとれる中中国原産のタイリクバラタナゴという外来種も。この研究は2025年で3年目ですが、カメとは違う結果が明らかになってきました。それは…。（静岡北高校 科学部 増木 蔵大さん･2年）「今のところ9割近くが在来種です」麻機遊水地とそこにつながる川を調査したところ、在来種は45種1650匹。外来種は6種109匹と9割が在来種という結果に。一方で、在来種が多いというだけでなくもう一つの発見が。（静岡北高校 科学部 増木 蔵大さん･2年）「もともと水質が悪いとところに外来種がいると思っていたが、現時点での私たちの研究で、水質と外来種の分布はあまり関係がないことが分かっています」川での調査では標高7メートル以下で川の流れが緩やかになると外来種が多くなっていることがわかったのです。（静岡北高校 科学部 増木 蔵大さん･2年）生物多様性班）「これ以上、外来種の分布を広げないように、自分たちでも増加させないような工夫をしていけたらなと思います」カメのわなを設置してから4時間。いよいよ引き上げを行います。（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年）「18℃です。気温はちょっと暖かいが、季節がもう冬なので冷たいですので、カメは眠っていて、あまり出てこないと思います」その予想通り、引き上げられるわなにはカメの姿がありません。（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年）「いないですね」不発に終わってしまうのかと…あきらめかけたその時。（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年）「あ、小さいのいる。うれしいです。これは在来種のイシガメです」なんと捕獲されたのは在来種のイシガメ。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「かわいいですよね」結局、16個の罠に入ったのは、このイシガメ1匹だけでした。（静岡北高校 科学部 梅原 萌音さん･3年）「研究の成果が出て、段々在来種のイシガメの数が増えていると考えられます」活動の中心だった3年生はもうすぐ部活を引退します。しかし、14年間受け継がれてきた地域の環境への思いは、その背中を見てきた後輩たちにしっかりと受け継がれているようです。（静岡北高校 科学部 足立 陽愛 さん･2年）「元気ですねこの子。在来種増やしたいですね。続けることが大事かなと思います」（静岡北高校 科学部 大村 歩花 さん･2年）「外来種減らします」（静岡北高校 科学部 愛智 こころ さん･3年 梅原 萌音さん･3年）「頑張ってほしいです」高校生活はたった3年間ですが、ひとつの思いを受け継ぐことで大きなことも成し遂げることができるようです。静岡北高校の14年間にわたる生徒たちの活動は少しずつ実を結び始めています。