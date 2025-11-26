意外なほど力強い発進加速 スムーズでトルクフル

新しいe-C3を長くしたクロスオーバー、 e-C3 エアクロス。駆動用モーターの最高出力は112psで、最大トルクは12.6kg-mと、余力を想起させる数字ではない。それでも、バッテリーEVらしく出だしは意外なほど力強い。

80km/hを超えると勢いは鈍り、同クラスの競合モデルほど活発なわけではないが、ガソリンエンジンの同等モデルから乗り換えれば、スムーズさとトルクの太さに感心できるはず。変速に伴う、ひと呼吸もない。



シトロエンe-C3 エアクロス・マックス・スタンダードレンジ（英国仕様）

アクセルペダルの反応は線形的。回生ブレーキの強さは変えられないが、ブレーキペダルの感触に不自然さもない。

0-100km/h加速は、駆動用バッテリーが小さく車重が1504kgの、スタンダードレンジで約12秒。エクステンデッドレンジでは重くなり、13秒かかるが、ファミリー・クロスオーバーとしては納得の範囲だろう。最高速度は143km/hだ。

軽く回せ正確なステアリング ソフトなサス

操縦性も、動力性能と同じく目立った不満はない。ステアリングホイールは感触が薄いものの、軽く回せ反応は正確。駐車場や入り組んだ市街地では、取り回しやすく感じるはず。流れの速い郊外の道で、運転が楽しいと思えるタイプではないとしても。

サスペンションはソフト側。路面からの衝撃をしっかり吸収してくれるが、減衰力を煮詰めきれていないのか、ユラユラと揺れが残る。それでも、カーブでのボディロールは抑えられており、快適と表現できる。



シトロエンe-C3 エアクロス・マックス・スタンダードレンジ（英国仕様）

タイヤはブリヂストンで、グリップ力は期待以上。気張ってカーブを旋回させても、ラインはしっかり保持されていた。100km/hを超えた辺りから、風切り音と転がり音が大きくなる傾向があり、高速道路での疲労度へ影響しそうだ。

現実的な航続距離は290km弱

運転支援システムの制御は、概ね褒められる。余計な介入がなく、最初の30分ほどはオンだと気付かなかったほど。

今回の試乗での電費は、スタンダードレンジで平均6.4km/kWh。このクラスのEVとしては、もう少し伸びても良いだろう。現実的な航続距離は、290km弱といえる。エアコンは高効率なヒートポンプ式ではなく、冬場などは短くなるはず。



シトロエンe-C3 エアクロス・マックス・スタンダードレンジ（英国仕様）

急速充電は、最大100kWまで。英国では、正規ディーラーで整備を受け続けている限り、最大8年間の保証が付帯する。

コスパの優等生 数10万円高くても良かった？

コスパの優等生といえる、e-C3 エアクロス。恐らく、数1000ポンド（数10万円）高くても、不足ない競争力を得られたように思う。充実した装備でありながら、英国では補助金も付くため、ハイブリッド版のC3 エアクロスより安価なのだから。

確かに、300kmへ届かない実際の航続距離は心もとないかもしれない。だが、少し予算を増やせば、カタログ上では397kmを走れるエクステンデッドレンジも選べる。



シトロエンe-C3 エアクロス・マックス・スタンダードレンジ（英国仕様）

乗り心地は快適で、大きすぎず扱いやすい。実用性も高い。このクラスの電動クロスオーバーをお考えなら、検討候補へ加えてみて欲しい。

◯：英国市場では最も安価な電動クロスオーバー 広々とした車内空間 操作しやすい車載機能

△：見た目は好き嫌いが分かれるかも 長いといえない航続距離 7シーターは選べない

シトロエンe-C3 エアクロス・マックス・スタンダードレンジ（英国仕様）のスペック

英国価格：2万3595ポンド（約481万円／試乗車）

全長：4395mm

全幅：1850mm

全高：1660mm

最高速度：143km/h

0-100km/h加速：11.7秒

航続距離：302km

電費：5.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1504kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：43.7kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：112ps

最大トルク：12.6kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



シトロエンe-C3 エアクロス・マックス・スタンダードレンジ（英国仕様）